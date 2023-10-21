https://ria.ru/20231021/gaza-1904411082.html

Катар сообщил о работе по вопросу освобождения заложников в секторе Газа

Катар сообщил о работе по вопросу освобождения заложников в секторе Газа - РИА Новости, 21.10.2023

Катар сообщил о работе по вопросу освобождения заложников в секторе Газа

Катар продолжает координацию с США и международными партнерами для освобождения израильских заложников и снижения эскалации в секторе Газа, сообщил МИД Катара в РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T20:03

2023-10-21T20:03

2023-10-21T20:20

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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Катар продолжает координацию с США и международными партнерами для освобождения израильских заложников и снижения эскалации в секторе Газа, сообщил МИД Катара в социальной сети Х по итогам телефонного разговора между главой катарского дипведомства Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и госсекретарем США Энтони Блинкеном.Катарский МИД отметил, что Блинкен поблагодарил Катар за усилия по освобождению двух заложниц с американским гражданством, которые были отпущены ХАМАС в пятницу вечером "по гуманитарным соображениям"."Катар продолжает координацию с США и международными партнерами для освобождения заложников и снижения эскалации в секторе Газа", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Катара.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4 385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/zalozhniki-1904328751.html

https://ria.ru/20231021/turtsiya-1904408980.html

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в мире, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сша, энтони блинкен, владимир путин, хамас, оон