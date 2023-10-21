https://ria.ru/20231021/gaza-1904398368.html

В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы

В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы - РИА Новости, 21.10.2023

В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы

Израиль препятствует эвакуации иностранцев из сектора Газа, в то время как сопротивление заявило о готовности их вывода, сообщил РИА Новости глава отделения... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:46

2023-10-21T18:46

2023-10-21T18:46

в мире

израиль

ливан

рафах (провинция)

хамас

народный фронт освобождения палестины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Израиль препятствует эвакуации иностранцев из сектора Газа, в то время как сопротивление заявило о готовности их вывода, сообщил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо. "В первую очередь препятствия со стороны сионистского образования (в вопросе эвакуации российских граждан из сектора Газа – ред.). Именно они разбомбили КПП Рафах с палестинской стороны. Во-вторых, со стороны сопротивления нет никаких препятствий по выходу иностранных граждан из анклава", - сообщил Абдо. Он добавил, что были освобождены две гражданки США, поэтому препятствия чинятся со стороны Израиля. По его словам, сионисты пытаются изменить общественное мнение, как среди палестинцев, так и в мире, настраивая всех против палестинского сопротивления. Для этого они выставляют палестинцев террористами. Он добавил, что египтяне в свою очередь открыли со своей стороны КПП для пропуска гуманитарной помощи. "Но сионисты со своей стороны не дают иностранцам выйти. Решение не в руках египтян. Сопротивление уже заявляло, что при благонадежных условиях готово отпустить гражданских, а также не препятствует эвакуации иностранцев из Газы", - уточнил Абдо. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231021/palestina-1904394080.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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рафах (провинция)

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в мире, израиль, ливан, рафах (провинция), хамас, народный фронт освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году