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В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы - РИА Новости, 21.10.2023
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18:46 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/gaza-1904398368.html
В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы
В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы - РИА Новости, 21.10.2023
В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы
Израиль препятствует эвакуации иностранцев из сектора Газа, в то время как сопротивление заявило о готовности их вывода, сообщил РИА Новости глава отделения... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:46
2023-10-21T18:46
в мире
израиль
ливан
рафах (провинция)
хамас
народный фронт освобождения палестины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Израиль препятствует эвакуации иностранцев из сектора Газа, в то время как сопротивление заявило о готовности их вывода, сообщил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо. "В первую очередь препятствия со стороны сионистского образования (в вопросе эвакуации российских граждан из сектора Газа – ред.). Именно они разбомбили КПП Рафах с палестинской стороны. Во-вторых, со стороны сопротивления нет никаких препятствий по выходу иностранных граждан из анклава", - сообщил Абдо. Он добавил, что были освобождены две гражданки США, поэтому препятствия чинятся со стороны Израиля. По его словам, сионисты пытаются изменить общественное мнение, как среди палестинцев, так и в мире, настраивая всех против палестинского сопротивления. Для этого они выставляют палестинцев террористами. Он добавил, что египтяне в свою очередь открыли со своей стороны КПП для пропуска гуманитарной помощи. "Но сионисты со своей стороны не дают иностранцам выйти. Решение не в руках египтян. Сопротивление уже заявляло, что при благонадежных условиях готово отпустить гражданских, а также не препятствует эвакуации иностранцев из Газы", - уточнил Абдо. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231021/palestina-1904394080.html
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израиль
ливан
рафах (провинция)
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в мире, израиль, ливан, рафах (провинция), хамас, народный фронт освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Рафах (провинция), ХАМАС, Народный фронт освобождения Палестины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане обвинили Израиль в препятствовании эвакуации иностранцев из Газы

НФПО: Израиль препятствует эвакуации иностранцев из сектора Газа

© AFP 2023 / KEROLOS SALAHГрузовик на КПП Рафах
Грузовик на КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / KEROLOS SALAH
Грузовик на КПП Рафах
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Израиль препятствует эвакуации иностранцев из сектора Газа, в то время как сопротивление заявило о готовности их вывода, сообщил РИА Новости глава отделения Народного фронта освобождения Палестины в Ливане Хайсам Абдо.
"В первую очередь препятствия со стороны сионистского образования (в вопросе эвакуации российских граждан из сектора Газа – ред.). Именно они разбомбили КПП Рафах с палестинской стороны. Во-вторых, со стороны сопротивления нет никаких препятствий по выходу иностранных граждан из анклава", - сообщил Абдо. Он добавил, что были освобождены две гражданки США, поэтому препятствия чинятся со стороны Израиля. По его словам, сионисты пытаются изменить общественное мнение, как среди палестинцев, так и в мире, настраивая всех против палестинского сопротивления. Для этого они выставляют палестинцев террористами.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Он добавил, что египтяне в свою очередь открыли со своей стороны КПП для пропуска гуманитарной помощи. "Но сионисты со своей стороны не дают иностранцам выйти. Решение не в руках египтян. Сопротивление уже заявляло, что при благонадежных условиях готово отпустить гражданских, а также не препятствует эвакуации иностранцев из Газы", - уточнил Абдо.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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В миреИзраильЛиванРафах (провинция)ХАМАСНародный фронт освобождения ПалестиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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