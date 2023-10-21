https://ria.ru/20231021/gaza-1904369603.html

Спикер Армии Израиля рассказал о сроках начала наземной операции в Газе

Спикер Армии Израиля рассказал о сроках начала наземной операции в Газе - РИА Новости, 21.10.2023

Спикер Армии Израиля рассказал о сроках начала наземной операции в Газе

Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:26

2023-10-21T16:26

2023-10-21T16:43

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, рассказал РИА Новости спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри."Израиль готов и начеку, чтобы вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром, и Израиль приступит к этому шагу в выбранное им время… Операция будет продолжаться без каких-либо установленных графиков до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, а именно: демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября", - сказал Адри.Собеседник агентства отметил, что при этом вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу государствами.Со слов Адри, Израиль также не исключает освобождение военным путем заложников, похищенных движением ХАМАС в результате нападения 7 октября. Спикер Армии обороны Израиля отметил, что, помимо граждан Израиля, среди заложников "ХАМАС" есть и граждане 42 государств, в том числе и 21 гражданин Российской Федерации."Есть заложники разных национальностей, есть также убитые из 42 стран, есть семь похищенных или пропавших без вести из России и 21 гражданин России, который погиб, и это подтвержденная информация, официально выпущенная Государством Израиль… Я думаю, что есть восемь из США, семь из Германии, семь из Аргентины, 10 из Таиланда, 15 из Таиланда", - сказал Адри.Посольство РФ в Израиле накануне сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.Адри подчеркнул, что в израильской армии есть специализированные подразделения, которые занимаются этим вопросом, добавив, что подробности их деятельности и принятых решений не разглашаются."Я ничего не исключаю, я говорю, что существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом, и мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах", - добавил собеседник агентства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Согласно данным Минздрава Палестины, Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/iz-1904371957.html

https://ria.ru/20231021/iran-1904370742.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904366960.html

израиль

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире