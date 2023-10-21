https://ria.ru/20231021/gaza-1904369267.html

Спикер Армии Израиля рассказал о полной блокаде сектора Газа

Спикер Армии Израиля рассказал о полной блокаде сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023

Спикер Армии Израиля рассказал о полной блокаде сектора Газа

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри рассказал о ситуации с блокадой сектора Газа. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:25

2023-10-21T16:25

2023-10-21T16:57

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри рассказал о ситуации с блокадой сектора Газа.Собеседник агентства отметил, что вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу государствами."Если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, мы будем применять эти директивы. В настоящее время вооруженным силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах", - добавил Адри.Спикер израильской армии также подчеркнул, что в настоящий момент Израиль осуществляет полную и всеобъемлющую блокаду сектора Газа, добавив, что в палестинский анклав с территории Израиля "ничего не поступает", включая воду, электричество и медикаменты.Посольство РФ в Израиле накануне сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.Адри подчеркнул, что в израильской армии есть специализированные подразделения, которые занимаются этим вопросом, добавив, что подробности их деятельности и принятых решений не разглашаются."Я ничего не исключаю, я говорю, что существуют специализированные подразделения, работающие над этим вопросом, и мы не комментируем их работу, и то, что должно оставаться в закрытых комнатах, остается в закрытых комнатах", - добавил собеседник агентства.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Согласно данным Минздрава Палестины, Число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/khamas-1904366960.html

https://ria.ru/20231021/trevoga-1904366696.html

https://ria.ru/20231021/izrail-1904361408.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), хамас, россия, палестина, владимир путин, оон