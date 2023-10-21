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Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек - РИА Новости, 21.10.2023
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14:02 21.10.2023 (обновлено: 14:18 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/gaza-1904341920.html
Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек
Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек - РИА Новости, 21.10.2023
Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек
Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа в течение 13 дней возросло до 4385 человек, 1756 из них - дети, сообщило в субботу отделение... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:02
2023-10-21T14:18
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа в течение 13 дней возросло до 4385 человек, 1756 из них - дети, сообщило в субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа."Общее число погибших от израильской агрессии с седьмого октября достигло 4385 человек, из них 1756 - дети и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек", - говорится в сообщении минздрава в соцсети.По данным министерства, жертвами израильских бомбардировок стали члены 550 семей в секторе Газа.
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек

Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа возросло до 4385 человек

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа в течение 13 дней возросло до 4385 человек, 1756 из них - дети, сообщило в субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа.
"Общее число погибших от израильской агрессии с седьмого октября достигло 4385 человек, из них 1756 - дети и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек", - говорится в сообщении минздрава в соцсети.
По данным министерства, жертвами израильских бомбардировок стали члены 550 семей в секторе Газа.
 
В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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