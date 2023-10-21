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Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек

Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек - РИА Новости, 21.10.2023

Минздрав: число погибших в секторе Газа превысило 4,3 тысячи человек

Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа в течение 13 дней возросло до 4385 человек, 1756 из них - дети, сообщило в субботу отделение... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:02

2023-10-21T14:02

2023-10-21T14:18

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палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских бомбардировок сектора Газа в течение 13 дней возросло до 4385 человек, 1756 из них - дети, сообщило в субботу отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа."Общее число погибших от израильской агрессии с седьмого октября достигло 4385 человек, из них 1756 - дети и 967 женщин. Ранения получил 13 561 человек", - говорится в сообщении минздрава в соцсети.По данным министерства, жертвами израильских бомбардировок стали члены 550 семей в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа