https://ria.ru/20231021/gaza-1904325558.html
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа - РИА Новости, 21.10.2023
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа
Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:28
2023-10-21T12:28
2023-10-21T12:47
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палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав."Необходимо немедленное прекращению войны в секторе Газа…, необходима непрерывная доставка помощи жителям сектора", - сказал монарх, выступая на саммите по палестинской проблеме в Каире.По словам короля, "необходимо остановить гуманитарную катастрофу, которая ведет регион (Ближнего Востока) к пропасти"."Мы категорически отвергаем насильственное перемещение палестинцев, которое является "красной линией" для всех нас", - добавил монарх.Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
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в мире, иордания, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, абдалла ii, ближний восток
В мире, Иордания, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Абдалла II, Ближний Восток
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа
Король Иордании Абдалла II призвал к прекращению войны в секторе Газа