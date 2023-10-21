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Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа - РИА Новости, 21.10.2023
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12:28 21.10.2023 (обновлено: 12:47 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/gaza-1904325558.html
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа - РИА Новости, 21.10.2023
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа
Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:28
2023-10-21T12:47
в мире
иордания
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
абдалла ii
ближний восток
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав."Необходимо немедленное прекращению войны в секторе Газа…, необходима непрерывная доставка помощи жителям сектора", - сказал монарх, выступая на саммите по палестинской проблеме в Каире.По словам короля, "необходимо остановить гуманитарную катастрофу, которая ведет регион (Ближнего Востока) к пропасти"."Мы категорически отвергаем насильственное перемещение палестинцев, которое является "красной линией" для всех нас", - добавил монарх.Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, иордания, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, абдалла ii, ближний восток
В мире, Иордания, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Абдалла II, Ближний Восток
Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа

Король Иордании Абдалла II призвал к прекращению войны в секторе Газа

© AFP 2023 / KHALED DESOUKIНа экране король Иордании Абдалла II на Международном саммите мира, организованном президентом Египта в Каире. 21 октября 2023
На экране король Иордании Абдалла II на Международном саммите мира, организованном президентом Египта в Каире. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
На экране король Иордании Абдалла II на Международном саммите мира, организованном президентом Египта в Каире. 21 октября 2023
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав.
«
"Необходимо немедленное прекращению войны в секторе Газа…, необходима непрерывная доставка помощи жителям сектора", - сказал монарх, выступая на саммите по палестинской проблеме в Каире.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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По словам короля, "необходимо остановить гуманитарную катастрофу, которая ведет регион (Ближнего Востока) к пропасти".
«
"Мы категорически отвергаем насильственное перемещение палестинцев, которое является "красной линией" для всех нас", - добавил монарх.
Саммит по палестинской проблеме стартовал субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.
 
В миреИорданияПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАбдалла IIБлижний Восток
 
 
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