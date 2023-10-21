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В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023
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12:27 21.10.2023 (обновлено: 12:40 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/gaza-1904325120.html
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа
Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:27
2023-10-21T12:40
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля."Семьсот тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности Израиля.Как отметил источник, гуманитарного кризиса нет.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа

Haaretz: в СБ Израиля заявили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля.
«
"Семьсот тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности Израиля.
Как отметил источник, гуманитарного кризиса нет.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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