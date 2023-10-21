https://ria.ru/20231021/gaza-1904325120.html
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа
Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:27
2023-10-21T12:27
2023-10-21T12:40
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля."Семьсот тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности Израиля.Как отметил источник, гуманитарного кризиса нет.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа
Haaretz: в СБ Израиля заявили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа