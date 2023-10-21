https://ria.ru/20231021/gaza-1904325120.html

В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа

В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа - РИА Новости, 21.10.2023

В Израиле сообщили об эвакуации 700 тысяч человек на юг сектора Газа

Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:27

2023-10-21T12:27

2023-10-21T12:40

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903359881_0:307:2949:1966_1920x0_80_0_0_ce41370136b8484fc7a8f5f29608628c.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Как минимум 700 тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора, сообщает издание Haaretz со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля."Семьсот тысяч жителей сектора Газа эвакуированы на юг сектора", - пишет издание со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности Израиля.Как отметил источник, гуманитарного кризиса нет.

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа