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Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений - РИА Новости, 21.10.2023

Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T21:09

2023-10-21T21:09

2023-10-21T21:21

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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО."Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ. Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба", - заявил министр в интервью газете Parisien.Ранее в октябре президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил, что Ереван нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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в мире, ереван, париж, минобороны франции, франция, армения, себастьян лекорню, ваагн хачатурян