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Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений - РИА Новости, 21.10.2023
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21:09 21.10.2023 (обновлено: 21:21 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/frantsiya-1904421243.html
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений - РИА Новости, 21.10.2023
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T21:09
2023-10-21T21:21
в мире
ереван
париж
минобороны франции
франция
армения
себастьян лекорню
ваагн хачатурян
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО."Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ. Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба", - заявил министр в интервью газете Parisien.Ранее в октябре президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил, что Ереван нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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в мире, ереван, париж, минобороны франции, франция, армения, себастьян лекорню, ваагн хачатурян
В мире, Ереван, Париж, Минобороны Франции, Франция, Армения, Себастьян Лекорню, Ваагн Хачатурян
Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

Минобороны Франции: Париж оформит договор с Ереваном о покупке вооружений ПВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО.
"Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ. Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба", - заявил министр в интервью газете Parisien.
Ранее в октябре президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил, что Ереван нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи.
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В миреЕреванПарижМинобороны ФранцииФранцияАрменияСебастьян ЛекорнюВаагн Хачатурян
 
 
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