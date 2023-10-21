https://ria.ru/20231021/fr-1904383178.html

Во Франции полиция задержала подростка, несшего соляную кислоту в лицей

Во Франции полиция задержала подростка, несшего соляную кислоту в лицей - РИА Новости, 21.10.2023

Во Франции полиция задержала подростка, несшего соляную кислоту в лицей

Полиция во французском департаменте Приморская Сена задержала лицеиста сирийского происхождения, пытавшегося пронести в образовательное учреждение соляную... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:29

2023-10-21T17:29

2023-10-21T17:59

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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Полиция во французском департаменте Приморская Сена задержала лицеиста сирийского происхождения, пытавшегося пронести в образовательное учреждение соляную кислоту для изготовления взрывчатки, передает в субботу телеканал BFMTV. "В пятницу 20 октября 17-летний лицеист попытался в сумке пронести в профессиональный лицей Кольбер в (городе - ред.) Ле-Пети-Кевийи бутылку с соляной кислотой… Он планировал изготовить взрывчатку", - передает канал со ссылкой на источники в полиции. Отмечается, что отдел по профилактике радикализации следил за ним в 2020 и 2021 годах. В пятницу 13 октября 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, еще трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведется слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). После атаки на лицей власти Франции ввели максимальный уровень угрозы теракта в стране на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231020/terakt-1904264349.html

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в мире, франция, школа, лицей, общество