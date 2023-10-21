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"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева - РИА Новости, 21.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 21.10.2023 (обновлено: 07:26 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева - РИА Новости, 21.10.2023
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева
Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам может быть связано с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:38
2023-10-21T07:26
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
роберт фицо
юлия тимошенко
владимир путин
politico
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам может быть связано с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году, пишет американское издание Politico.Украинская сторона заставила словацкую делегацию три часа ожидать встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая впоследствии отругала Фицо за "пророссийскую позицию" прямо перед объективами телекамер.&quot;Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. &lt;…&gt;. Его унизили&quot;, — поделился один из опрошенных изданием словацких чиновников.После посещения Киева Фицо отправился в Москву. Издание отметило, что президент России Владимир Путин оказал словакам "роскошный прием"."После этого он (Фицо. — Прим. ред.) занял открыто антиукраинскую позицию. &lt;…&gt;. Это уже личное", — предположил старший аналитик Словацкой ассоциации международной политики Александр Дулеба.Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer, которую возглавляет Фицо, заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Премьер не раз выступал против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть более серьезные проблемы.Фицо совершил визит в Киев 14 января 2009 года для переговоров по поводу поставок голубого топлива в Словакию. В том году возник газовый кризис между Россией и Украиной из-за разногласий по цене на этот ресурс, отсутствия договора на его поставки, а также накопленной задолженности Киева перед "Газпромом". С 1 января того же года российской компании пришлось прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце месяца стороны договорились по формуле цены и подписали договор со сроком действия до конца 2019 года.
https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, юлия тимошенко, владимир путин, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Юлия Тимошенко, Владимир Путин, Politico
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева

Politico: антиукраинская позиция премьера Фицо вызвана оскорблением от Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам может быть связано с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году, пишет американское издание Politico.
Украинская сторона заставила словацкую делегацию три часа ожидать встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая впоследствии отругала Фицо за "пророссийскую позицию" прямо перед объективами телекамер.
«

"Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…>. Его унизили", — поделился один из опрошенных изданием словацких чиновников.

После посещения Киева Фицо отправился в Москву. Издание отметило, что президент России Владимир Путин оказал словакам "роскошный прием".
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"После этого он (Фицо. — Прим. ред.) занял открыто антиукраинскую позицию. <…>. Это уже личное", — предположил старший аналитик Словацкой ассоциации международной политики Александр Дулеба.
Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer, которую возглавляет Фицо, заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Премьер не раз выступал против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть более серьезные проблемы.
Фицо совершил визит в Киев 14 января 2009 года для переговоров по поводу поставок голубого топлива в Словакию. В том году возник газовый кризис между Россией и Украиной из-за разногласий по цене на этот ресурс, отсутствия договора на его поставки, а также накопленной задолженности Киева перед "Газпромом". С 1 января того же года российской компании пришлось прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце месяца стороны договорились по формуле цены и подписали договор со сроком действия до конца 2019 года.
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13 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаРоберт ФицоЮлия ТимошенкоВладимир ПутинPolitico
 
 
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