https://ria.ru/20231021/fitso-1904278193.html
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева - РИА Новости, 21.10.2023
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева
Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам может быть связано с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году,... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:38
2023-10-21T00:38
2023-10-21T07:26
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politico
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам может быть связано с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году, пишет американское издание Politico.Украинская сторона заставила словацкую делегацию три часа ожидать встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которая впоследствии отругала Фицо за "пророссийскую позицию" прямо перед объективами телекамер."Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…>. Его унизили", — поделился один из опрошенных изданием словацких чиновников.После посещения Киева Фицо отправился в Москву. Издание отметило, что президент России Владимир Путин оказал словакам "роскошный прием"."После этого он (Фицо. — Прим. ред.) занял открыто антиукраинскую позицию. <…>. Это уже личное", — предположил старший аналитик Словацкой ассоциации международной политики Александр Дулеба.Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer, которую возглавляет Фицо, заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Премьер не раз выступал против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть более серьезные проблемы.Фицо совершил визит в Киев 14 января 2009 года для переговоров по поводу поставок голубого топлива в Словакию. В том году возник газовый кризис между Россией и Украиной из-за разногласий по цене на этот ресурс, отсутствия договора на его поставки, а также накопленной задолженности Киева перед "Газпромом". С 1 января того же года российской компании пришлось прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце месяца стороны договорились по формуле цены и подписали договор со сроком действия до конца 2019 года.
https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, юлия тимошенко, владимир путин, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Юлия Тимошенко, Владимир Путин, Politico
"Унижение": в Словакии рассказали про возмутительное поведение Киева
Politico: антиукраинская позиция премьера Фицо вызвана оскорблением от Киева
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Несогласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по некоторым вопросам может быть связано с холодным приемом во время визита в Киев в 2009 году, пишет американское издание Politico
.
Украинская сторона заставила словацкую делегацию три часа ожидать встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко
, которая впоследствии отругала Фицо за "пророссийскую позицию" прямо перед объективами телекамер.
«
"Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. <…>. Его унизили", — поделился один из опрошенных изданием словацких чиновников.
После посещения Киева Фицо отправился в Москву. Издание отметило, что президент России Владимир Путин
оказал словакам "роскошный прием".
Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах
"После этого он (Фицо. — Прим. ред.) занял открыто антиукраинскую позицию. <…>. Это уже личное", — предположил старший аналитик Словацкой ассоциации международной политики Александр Дулеба.
Выборы в парламент Словакии прошли 30 сентября. Партия Smer, которую возглавляет Фицо, заняла первое место, набрав 22,94 процента голосов избирателей. Премьер не раз выступал против военной помощи Украине, заявляя, что у Братиславы есть более серьезные проблемы.
Фицо совершил визит в Киев 14 января 2009 года для переговоров по поводу поставок голубого топлива в Словакию. В том году возник газовый кризис между Россией и Украиной из-за разногласий по цене на этот ресурс, отсутствия договора на его поставки, а также накопленной задолженности Киева перед "Газпромом". С 1 января того же года российской компании пришлось прекратить экспорт газа на Украину, а позднее ограничить поставки в ЕС на величину несанкционируемо отбираемого Украиной газа. В конце месяца стороны договорились по формуле цены и подписали договор со сроком действия до конца 2019 года.
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