https://ria.ru/20231021/evakuatsiya-1904281771.html

БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля

БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля - РИА Новости, 21.10.2023

БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля

Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о намерении эвакуировать пять школ в секторе Газа, превращенные в приюты РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T01:36

2023-10-21T01:36

2023-10-21T01:37

в мире

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299848_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_83f32df7d9ca5f0c0221248c325e5fd8.jpg

ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о намерении эвакуировать пять школ в секторе Газа, превращенные в приюты для перемещенных жителей анклава, после требований Израиля, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на организацию. "Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать (людей) из всех этих зданий (5 школ)", - цитирует канал заявление организации. Отмечается, что БАПОР выразило сожаление в ответ на израильское требование. "Мы сделали все, что могли, чтобы опротестовать и отвергнуть это решение, но суть в том, что отныне наша инфраструктура больше не находится в безопасности… Призываем к немедленной эвакуации", - говорится в заявлении подразделения ООН. Ранее представитель БАПОР в секторе Газа Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что около миллиона человек в палестинском анклаве стали бездомными вследствие разрушения их домов либо были вынуждены покинуть их, опасаясь за жизнь из-за ударов израильской армии. БАПОР, по его словам, разместил в приютах и школах, которые были переоборудованы для приема перемещенных семей, около полумиллиона человек. Он также отметил, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа были повреждены 22 приюта.

https://ria.ru/20231021/kpp-1904277149.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа