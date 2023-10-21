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БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля - РИА Новости, 21.10.2023
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01:36 21.10.2023 (обновлено: 01:37 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/evakuatsiya-1904281771.html
БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля
БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля - РИА Новости, 21.10.2023
БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля
Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о намерении эвакуировать пять школ в секторе Газа, превращенные в приюты РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T01:36
2023-10-21T01:37
в мире
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о намерении эвакуировать пять школ в секторе Газа, превращенные в приюты для перемещенных жителей анклава, после требований Израиля, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на организацию. "Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать (людей) из всех этих зданий (5 школ)", - цитирует канал заявление организации. Отмечается, что БАПОР выразило сожаление в ответ на израильское требование. "Мы сделали все, что могли, чтобы опротестовать и отвергнуть это решение, но суть в том, что отныне наша инфраструктура больше не находится в безопасности… Призываем к немедленной эвакуации", - говорится в заявлении подразделения ООН. Ранее представитель БАПОР в секторе Газа Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что около миллиона человек в палестинском анклаве стали бездомными вследствие разрушения их домов либо были вынуждены покинуть их, опасаясь за жизнь из-за ударов израильской армии. БАПОР, по его словам, разместил в приютах и школах, которые были переоборудованы для приема перемещенных семей, около полумиллиона человек. Он также отметил, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа были повреждены 22 приюта.
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израиль
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в мире, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
БАПОР срочно эвакуирует приюты в секторе Газе после требований Израиля

БАПОР срочно эвакуирует пять приютов в секторе Газе после требований Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 21 окт - РИА Новости. Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о намерении эвакуировать пять школ в секторе Газа, превращенные в приюты для перемещенных жителей анклава, после требований Израиля, сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на организацию.
«
"Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать (людей) из всех этих зданий (5 школ)", - цитирует канал заявление организации.
Отмечается, что БАПОР выразило сожаление в ответ на израильское требование.
"Мы сделали все, что могли, чтобы опротестовать и отвергнуть это решение, но суть в том, что отныне наша инфраструктура больше не находится в безопасности… Призываем к немедленной эвакуации", - говорится в заявлении подразделения ООН.
Ранее представитель БАПОР в секторе Газа Аднан Абу Хасна заявил РИА Новости, что около миллиона человек в палестинском анклаве стали бездомными вследствие разрушения их домов либо были вынуждены покинуть их, опасаясь за жизнь из-за ударов израильской армии.
БАПОР, по его словам, разместил в приютах и школах, которые были переоборудованы для приема перемещенных семей, около полумиллиона человек. Он также отметил, что в результате израильских бомбардировок в секторе Газа были повреждены 22 приюта.
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В миреБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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