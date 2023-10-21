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Первый конвой гуманитарной помощи прибыл в Газу, сообщил Боррель - РИА Новости, 21.10.2023
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13:20 21.10.2023 (обновлено: 13:25 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/es-1904334514.html
Первый конвой гуманитарной помощи прибыл в Газу, сообщил Боррель
Первый конвой гуманитарной помощи прибыл в Газу, сообщил Боррель - РИА Новости, 21.10.2023
Первый конвой гуманитарной помощи прибыл в Газу, сообщил Боррель
Первый конвой с гуманитарной помощью проехал через КПП "Рафах" и прибыл в Газу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:20
2023-10-21T13:25
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Первый конвой с гуманитарной помощью проехал через КПП "Рафах" и прибыл в Газу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "В преддверии мирного саммита в Каире первый конвой с гуманитарной помощью прибыл в Газу через КПП "Рафах", - написал он на странице в соцсети X. Кроме того, Боррель отметил важность устойчивой доставки гумпомощи гражданскому населению для сохранения жизни ни в чем не повинных людей. В субботу при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций в Каире проходит саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace). Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/operatsiya-1904254715.html
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в мире, израиль, россия, каир (город), жозеп боррель, владимир путин, хамас, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Каир (город), Жозеп Боррель, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Первый конвой гуманитарной помощи прибыл в Газу, сообщил Боррель

Боррель: первый конвой гумпомощи прибыл в Газу

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDГрузовики с гуманитарной помощью въезжают в сектор Газа из Египта через КПП Рафах. 21 октября 2023
Грузовики с гуманитарной помощью въезжают в сектор Газа из Египта через КПП Рафах. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Грузовики с гуманитарной помощью въезжают в сектор Газа из Египта через КПП Рафах. 21 октября 2023
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Первый конвой с гуманитарной помощью проехал через КПП "Рафах" и прибыл в Газу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В преддверии мирного саммита в Каире первый конвой с гуманитарной помощью прибыл в Газу через КПП "Рафах", - написал он на странице в соцсети X.
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20 октября, 20:34
Кроме того, Боррель отметил важность устойчивой доставки гумпомощи гражданскому населению для сохранения жизни ни в чем не повинных людей.
В субботу при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций в Каире проходит саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace).
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияКаир (город)Жозеп БоррельВладимир ПутинХАМАСООНРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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