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На Украине заявили о перебоях в энергоснабжении нескольких областей - РИА Новости, 21.10.2023
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16:10 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/energosnabzhenie-1904365323.html
На Украине заявили о перебоях в энергоснабжении нескольких областей
На Украине заявили о перебоях в энергоснабжении нескольких областей - РИА Новости, 21.10.2023
На Украине заявили о перебоях в энергоснабжении нескольких областей
Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о перебоях в энергоснабжении ряда областей страны, в том числе на подконтрольных Киеву территориях... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:10
2023-10-21T16:10
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о перебоях в энергоснабжении ряда областей страны, в том числе на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской области. "Ситуация в энергосистеме на 21 октября: в Киеве обесточивали почти 10 тысяч потребителей... без света потребители в семи областях", - говорится в сообщении. Как отмечают в министерстве, проблемы с электроснабжением наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской области.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904273319.html
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в мире, украина, черниговская область, сумская область, харьковская область
В мире, Украина, Черниговская область, Сумская область, Харьковская область
На Украине заявили о перебоях в энергоснабжении нескольких областей

Минэнерго Украины заявило о перебоях в энергоснабжении нескольких областей

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале о перебоях в энергоснабжении ряда областей страны, в том числе на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской области.
"Ситуация в энергосистеме на 21 октября: в Киеве обесточивали почти 10 тысяч потребителей... без света потребители в семи областях", - говорится в сообщении.
Как отмечают в министерстве, проблемы с электроснабжением наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
На Украине долг за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов
20 октября, 23:16
 
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