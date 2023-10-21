https://ria.ru/20231021/eksport-1904314016.html

Захарова отреагировала на инициативу Литвы запретить экспорт игл в Россию

Захарова отреагировала на инициативу Литвы запретить экспорт игл в Россию - РИА Новости, 21.10.2023

Захарова отреагировала на инициативу Литвы запретить экспорт игл в Россию

Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись "Назло России", заявила в субботу... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T11:20

2023-10-21T11:20

2023-10-21T16:58

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Если Литва примет решение о запрете экспорта игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись "Назло России", заявила в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее издание EUobserver со ссылкой на документ сообщило, что Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. "Куда Литва все это денет, если такое решение будет принято? Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "Назло России", — написала Захарова.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. В России заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

https://ria.ru/20230915/litva-1896547286.html

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россия, литва, мария захарова, в мире