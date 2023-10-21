https://ria.ru/20231021/dtp-1904386495.html

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 21.10.2023

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб и ещё пятеро доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Терек, сообщает управление МЧС по РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:46

2023-10-21T17:46

2023-10-21T17:46

происшествия

терек

терский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Один человек погиб и ещё пятеро доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Терек, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в 15.40 мск с участием двух легковых автомобилей LADA Granta и Mitsubishi. "В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек доставлены в "ЦРБ" Терского района 1 человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Детей среди пострадавших нет", – сообщает ведомство. Отмечается, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве четырех человек и одной единицы техники.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

терек

терский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, терек, терский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)