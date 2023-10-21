В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб
В Тереке один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с LADA Granta и Mitsubishi
© МЧС Кабардино-БалкарииНа объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
© МЧС Кабардино-Балкарии
На объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Один человек погиб и ещё пятеро доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Терек, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в 15.40 мск с участием двух легковых автомобилей LADA Granta и Mitsubishi.
© МЧС Кабардино-БалкарииНа объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
© МЧС Кабардино-Балкарии
На объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
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"В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек доставлены в "ЦРБ" Терского района 1 человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Детей среди пострадавших нет", – сообщает ведомство.
Отмечается, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве четырех человек и одной единицы техники.