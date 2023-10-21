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В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 21.10.2023
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17:46 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/dtp-1904386495.html
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 21.10.2023
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб и ещё пятеро доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Терек, сообщает управление МЧС по РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:46
2023-10-21T17:46
происшествия
терек
терский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Один человек погиб и ещё пятеро доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Терек, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в 15.40 мск с участием двух легковых автомобилей LADA Granta и Mitsubishi. "В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек доставлены в "ЦРБ" Терского района 1 человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Детей среди пострадавших нет", – сообщает ведомство. Отмечается, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве четырех человек и одной единицы техники.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
терек
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происшествия, терек, терский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Терек, Терский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля, один человек погиб

В Тереке один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с LADA Granta и Mitsubishi

© МЧС Кабардино-БалкарииНа объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
На объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей LADA Granta и Mitsubishi
© МЧС Кабардино-Балкарии
На объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Один человек погиб и ещё пятеро доставлены в больницу для осмотра в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Терек, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в 15.40 мск с участием двух легковых автомобилей LADA Granta и Mitsubishi.
© МЧС Кабардино-БалкарииНа объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
На объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей LADA Granta и Mitsubishi
© МЧС Кабардино-Балкарии
На объездной дороге г.п. Терек в КБР произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей "LADA Granta" и "Mitsubishi"
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек доставлены в "ЦРБ" Терского района 1 человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Детей среди пострадавших нет", – сообщает ведомство.
Отмечается, движение на данном участке автодороги организовано в штатном режиме. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве четырех человек и одной единицы техники.
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ПроисшествияТерекТерский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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