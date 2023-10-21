В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек
ГП Молдавии: прокурор управлял машиной, ставшей причиной гибели четырех человек
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии подтвердила, что за рулем автомобиля, ставшего причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев автомобиль Skoda Fabia врезался в телегу вблизи села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок. Все они члены одной семьи и находились в телеге. Еще двое человек госпитализированы, они получили серьезные травмы. Проверка водителя на алкотестере показала отрицательный результат.
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"Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора", – отмечается тексте в заявления, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии.
Водитель автомобиля задержан, в отношении него будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В прокуратуре подчеркнули, что на данном этапе расследования мужчина пользуется презумпцией невиновности.
Расследованием случая занимается прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.