Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/dtp-1904352888.html
В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек
В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек - РИА Новости, 21.10.2023
В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек
Генпрокуратура Молдавии подтвердила, что за рулем автомобиля, ставшего причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор, сообщает в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:15
2023-10-21T15:15
в мире
молдавия
генеральная прокуратура молдавии
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_9242be87c6985254f04f731b10e4d2ae.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии подтвердила, что за рулем автомобиля, ставшего причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев автомобиль Skoda Fabia врезался в телегу вблизи села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок. Все они члены одной семьи и находились в телеге. Еще двое человек госпитализированы, они получили серьезные травмы. Проверка водителя на алкотестере показала отрицательный результат. "Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора", – отмечается тексте в заявления, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии. Водитель автомобиля задержан, в отношении него будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В прокуратуре подчеркнули, что на данном этапе расследования мужчина пользуется презумпцией невиновности. Расследованием случая занимается прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.
https://ria.ru/20231006/mvd-1900859499.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260836_59:0:780:541_1920x0_80_0_0_78143586bfb05ff9ac079fe17bf3eade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, генеральная прокуратура молдавии, кишинев
В мире, Молдавия, Генеральная прокуратура Молдавии, Кишинев
В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек

ГП Молдавии: прокурор управлял машиной, ставшей причиной гибели четырех человек

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии подтвердила, что за рулем автомобиля, ставшего причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев автомобиль Skoda Fabia врезался в телегу вблизи села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок. Все они члены одной семьи и находились в телеге. Еще двое человек госпитализированы, они получили серьезные травмы. Проверка водителя на алкотестере показала отрицательный результат.
«
"Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора", – отмечается тексте в заявления, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии.
Водитель автомобиля задержан, в отношении него будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В прокуратуре подчеркнули, что на данном этапе расследования мужчина пользуется презумпцией невиновности.
Расследованием случая занимается прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.
Место происшествия, где подросток сбил женщину в младенцем в Югре. 6 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Подросток на машине сбил насмерть мать с грудным ребенком в Югре
6 октября, 09:34
 
В миреМолдавияГенеральная прокуратура МолдавииКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала