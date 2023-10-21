https://ria.ru/20231021/dtp-1904352888.html

В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек

В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек - РИА Новости, 21.10.2023

В Молдавии машина прокурора сбила телегу, погибла семья из четырех человек

Генпрокуратура Молдавии подтвердила, что за рулем автомобиля, ставшего причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор, сообщает в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:15

2023-10-21T15:15

2023-10-21T15:15

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генеральная прокуратура молдавии

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КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Молдавии подтвердила, что за рулем автомобиля, ставшего причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев автомобиль Skoda Fabia врезался в телегу вблизи села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе трехмесячный ребенок. Все они члены одной семьи и находились в телеге. Еще двое человек госпитализированы, они получили серьезные травмы. Проверка водителя на алкотестере показала отрицательный результат. "Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора", – отмечается тексте в заявления, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии. Водитель автомобиля задержан, в отношении него будет применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В прокуратуре подчеркнули, что на данном этапе расследования мужчина пользуется презумпцией невиновности. Расследованием случая занимается прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, генеральная прокуратура молдавии, кишинев