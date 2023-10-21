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Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 21.10.2023 (обновлено: 19:10 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/donetsk-1904383765.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 21.10.2023
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек
Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:32
2023-10-21T19:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
буденновский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.&quot;Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Калининский район: по улице Элеваторной, 28 ранена женщина 1968 года рождения, в районе остановки &quot;Мотель&quot; пострадала женщина 1980 года рождения. Буденновский район: по улице Данилевского, 40 ранены мужчина 1964 года рождения, женщина 1965 года рождения&quot;, — говорится в публикации.Незадолго до этого корреспондент РИА Новости рассказал, что ранения получили как минимум два человека. По его словам, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, в том числе по торговым складам и станции техобслуживания. Часть снарядов попала в место, где находились пожарные машины и скорая помощь.СЦКК также сообщал, что украинские военные выпустили четыре ракеты по Буденновскому району города.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
буденновский район
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Последствия обстрела Донецка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, буденновский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Буденновский район, СЦКК
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек

Представительство ДНР сообщило о четырех пострадавших при обстреле ВСУ Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
«

"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Калининский район: по улице Элеваторной, 28 ранена женщина 1968 года рождения, в районе остановки "Мотель" пострадала женщина 1980 года рождения. Буденновский район: по улице Данилевского, 40 ранены мужчина 1964 года рождения, женщина 1965 года рождения", — говорится в публикации.

Незадолго до этого корреспондент РИА Новости рассказал, что ранения получили как минимум два человека. По его словам, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, в том числе по торговым складам и станции техобслуживания. Часть снарядов попала в место, где находились пожарные машины и скорая помощь.
СЦКК также сообщал, что украинские военные выпустили четыре ракеты по Буденновскому району города.

В последнее время украинские войска используют для обстрелов кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБуденновский районСЦКК
 
 
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