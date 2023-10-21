Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек
Представительство ДНР сообщило о четырех пострадавших при обстреле ВСУ Донецка
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
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"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Калининский район: по улице Элеваторной, 28 ранена женщина 1968 года рождения, в районе остановки "Мотель" пострадала женщина 1980 года рождения. Буденновский район: по улице Данилевского, 40 ранены мужчина 1964 года рождения, женщина 1965 года рождения", — говорится в публикации.
Незадолго до этого корреспондент РИА Новости рассказал, что ранения получили как минимум два человека. По его словам, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, в том числе по торговым складам и станции техобслуживания. Часть снарядов попала в место, где находились пожарные машины и скорая помощь.
СЦКК также сообщал, что украинские военные выпустили четыре ракеты по Буденновскому району города.
В последнее время украинские войска используют для обстрелов кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.