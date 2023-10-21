https://ria.ru/20231021/donetsk-1904383765.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек

Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек - РИА Новости, 21.10.2023

Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырех человек

Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T17:32

2023-10-21T17:32

2023-10-21T19:10

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

буденновский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале."Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Калининский район: по улице Элеваторной, 28 ранена женщина 1968 года рождения, в районе остановки "Мотель" пострадала женщина 1980 года рождения. Буденновский район: по улице Данилевского, 40 ранены мужчина 1964 года рождения, женщина 1965 года рождения", — говорится в публикации.Незадолго до этого корреспондент РИА Новости рассказал, что ранения получили как минимум два человека. По его словам, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, в том числе по торговым складам и станции техобслуживания. Часть снарядов попала в место, где находились пожарные машины и скорая помощь.СЦКК также сообщал, что украинские военные выпустили четыре ракеты по Буденновскому району города.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

донецкая народная республика

буденновский район

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Последствия обстрела Донецка Последствия обстрела Донецка 2023-10-21T17:32 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, буденновский район, сцкк