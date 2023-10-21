https://ria.ru/20231021/donetsk-1904297951.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 21.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 08.40 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив семь ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам города, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:47

2023-10-21T08:47

2023-10-21T08:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска в 08.40 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив семь ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам города, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Кроме того, в 08.15 представительство зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины