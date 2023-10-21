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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 21.10.2023 (обновлено: 08:59 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/donetsk-1904297951.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 08.40 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив семь ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам города, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:47
2023-10-21T08:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска в 08.40 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив семь ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам города, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Кроме того, в 08.15 представительство зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 7 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда на территории ДНР
Осколки украинского снаряда на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского снаряда на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска в 08.40 обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив семь ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам города, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Кроме того, в 08.15 представительство зафиксировало обстрел Петровского района Донецка, в ходе которого по городу было выпущено три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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