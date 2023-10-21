https://ria.ru/20231021/donetsk-1904291547.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.10.2023

Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T07:17

2023-10-21T07:17

2023-10-21T07:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.25 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 6.50 Украина открыла огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам регионального центра, использовав еще три снаряда этого калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия