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Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 21.10.2023 (обновлено: 07:19 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/donetsk-1904291547.html
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.10.2023
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T07:17
2023-10-21T07:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.25 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 6.50 Украина открыла огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам регионального центра, использовав еще три снаряда этого калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231021/porazhenie-1904287788.html
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Украинские войска утром дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.25 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации.
В 6.50 Украина открыла огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам регионального центра, использовав еще три снаряда этого калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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