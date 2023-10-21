https://ria.ru/20231021/detonatsiya-1904343012.html

В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек

В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек - РИА Новости, 21.10.2023

В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек

Рабочий, утилизирующий снаряды в бывшей военной части в Удмуртии, разбирал снаряд для сдачи в металлолом и погиб при его детонации, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T14:09

2023-10-21T14:09

2023-10-21T14:09

происшествия

малопургинский район

следственный комитет россии (ск рф)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 21 окт - РИА Новости. Рабочий, утилизирующий снаряды в бывшей военной части в Удмуртии, разбирал снаряд для сдачи в металлолом и погиб при его детонации, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Инцидент произошёл в посёлке Пугачево в Малопургинском районе, где находится склад арсенала бывшей военной части. "По данным проверки, 21 октября 57-летний житель села, выполняющий работы по утилизации боеприпасов, доставил домой снаряды с целью сдать их в металлолом. При попытке разобрать боеприпас произошла детонация, в результате чего мужчина погиб", - рассказали в региональном следкоме. На место происшествия выехали следователи СК, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230514/vzryv-1871665392.html

малопургинский район

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, малопургинский район, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)