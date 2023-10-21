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В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек - РИА Новости, 21.10.2023
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14:09 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/detonatsiya-1904343012.html
В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек
В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек - РИА Новости, 21.10.2023
В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек
Рабочий, утилизирующий снаряды в бывшей военной части в Удмуртии, разбирал снаряд для сдачи в металлолом и погиб при его детонации, сообщили РИА Новости в СУСК... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T14:09
2023-10-21T14:09
происшествия
малопургинский район
следственный комитет россии (ск рф)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 21 окт - РИА Новости. Рабочий, утилизирующий снаряды в бывшей военной части в Удмуртии, разбирал снаряд для сдачи в металлолом и погиб при его детонации, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Инцидент произошёл в посёлке Пугачево в Малопургинском районе, где находится склад арсенала бывшей военной части. "По данным проверки, 21 октября 57-летний житель села, выполняющий работы по утилизации боеприпасов, доставил домой снаряды с целью сдать их в металлолом. При попытке разобрать боеприпас произошла детонация, в результате чего мужчина погиб", - рассказали в региональном следкоме. На место происшествия выехали следователи СК, добавили в ведомстве.
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малопургинский район
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, малопургинский район, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Малопургинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии при детонации снаряда погиб человек

При детонации снаряда в удмуртском поселке Пугачево погиб человек

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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УФА, 21 окт - РИА Новости. Рабочий, утилизирующий снаряды в бывшей военной части в Удмуртии, разбирал снаряд для сдачи в металлолом и погиб при его детонации, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Инцидент произошёл в посёлке Пугачево в Малопургинском районе, где находится склад арсенала бывшей военной части.
"По данным проверки, 21 октября 57-летний житель села, выполняющий работы по утилизации боеприпасов, доставил домой снаряды с целью сдать их в металлолом. При попытке разобрать боеприпас произошла детонация, в результате чего мужчина погиб", - рассказали в региональном следкоме.
На место происшествия выехали следователи СК, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияМалопургинский районСледственный комитет России (СК РФ)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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