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Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии

Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2023

Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который предусматривает сокращение бюджета Гагаузской автономии, документ опубликован в субботу в... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T16:53

2023-10-21T16:53

2023-10-21T16:53

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майя санду

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который предусматривает сокращение бюджета Гагаузской автономии, документ опубликован в субботу в правительственном издании "Официальный вестник" (Monitorul Oficial). Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Документ отправлен на подписание президенту республики Майи Санду. Депутаты гагаузского парламента составили обращение в адрес главы молдавского государства с просьбой вернуть проект в парламент страны на доработку. "Возмещение суммы НДС и акцизов, уплаченных хозяйствующими субъектами автономного территориального образования с особым правовым статусом, осуществляется из его бюджета. В случае, когда после завершения исполнения бюджета сумма, подлежащая возмещению в связи с этими видами доходов, превышает сумму поступлений, разница покрывается посредством трансфертов специального назначения из государственного бюджета в следующем бюджетном году. Закон вступает в силу с 1 ноября текущего года", - отмечается в публикации. Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан, сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. Эксперты в Кишиневе отмечают, что ПДС с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230924/gagauziya-1898315930.html

https://ria.ru/20231020/sandu-1904193363.html

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молдавия, майя санду, гагаузия, в мире