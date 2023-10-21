Рейтинг@Mail.ru
Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/byudzhet-1904377009.html
Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии
Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии - РИА Новости, 21.10.2023
Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии
Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который предусматривает сокращение бюджета Гагаузской автономии, документ опубликован в субботу в... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T16:53
2023-10-21T16:53
молдавия
майя санду
гагаузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:112:2272:1390_1920x0_80_0_0_9eeca1fd1ab6976aae1c8367047577b6.jpg
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который предусматривает сокращение бюджета Гагаузской автономии, документ опубликован в субботу в правительственном издании "Официальный вестник" (Monitorul Oficial). Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Документ отправлен на подписание президенту республики Майи Санду. Депутаты гагаузского парламента составили обращение в адрес главы молдавского государства с просьбой вернуть проект в парламент страны на доработку. "Возмещение суммы НДС и акцизов, уплаченных хозяйствующими субъектами автономного территориального образования с особым правовым статусом, осуществляется из его бюджета. В случае, когда после завершения исполнения бюджета сумма, подлежащая возмещению в связи с этими видами доходов, превышает сумму поступлений, разница покрывается посредством трансфертов специального назначения из государственного бюджета в следующем бюджетном году. Закон вступает в силу с 1 ноября текущего года", - отмечается в публикации. Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан, сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. Эксперты в Кишиневе отмечают, что ПДС с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния"). Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230924/gagauziya-1898315930.html
https://ria.ru/20231020/sandu-1904193363.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865882690_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_dd122292a4519e917648609ed780456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, майя санду, гагаузия, в мире
Молдавия, Майя Санду, Гагаузия, В мире
Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии

Санду подписала закон об урезании бюджета Гагаузской автономии

CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to GagauziaВъезд в Гагаузскую автономию
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
CC BY 2.0 / Guttorm Flatabø / Welcome to Gagauzia
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который предусматривает сокращение бюджета Гагаузской автономии, документ опубликован в субботу в правительственном издании "Официальный вестник" (Monitorul Oficial).
Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Документ отправлен на подписание президенту республики Майи Санду. Депутаты гагаузского парламента составили обращение в адрес главы молдавского государства с просьбой вернуть проект в парламент страны на доработку.
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Замглавы Гагаузии обвинил Кишинев в давлении на автономию
24 сентября, 13:13
«
"Возмещение суммы НДС и акцизов, уплаченных хозяйствующими субъектами автономного территориального образования с особым правовым статусом, осуществляется из его бюджета. В случае, когда после завершения исполнения бюджета сумма, подлежащая возмещению в связи с этими видами доходов, превышает сумму поступлений, разница покрывается посредством трансфертов специального назначения из государственного бюджета в следующем бюджетном году. Закон вступает в силу с 1 ноября текущего года", - отмечается в публикации.
Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан, сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии.
Эксперты в Кишиневе отмечают, что ПДС с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме".
В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Санду может изменить конституцию, чтобы удержаться у власти, заявил Додон
20 октября, 16:35
 
МолдавияМайя СандуГагаузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала