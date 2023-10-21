Президент Молдавии подписала закон об урезании бюджета Гагаузии
Санду подписала закон об урезании бюджета Гагаузской автономии
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который предусматривает сокращение бюджета Гагаузской автономии, документ опубликован в субботу в правительственном издании "Официальный вестник" (Monitorul Oficial).
Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Документ отправлен на подписание президенту республики Майи Санду. Депутаты гагаузского парламента составили обращение в адрес главы молдавского государства с просьбой вернуть проект в парламент страны на доработку.
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"Возмещение суммы НДС и акцизов, уплаченных хозяйствующими субъектами автономного территориального образования с особым правовым статусом, осуществляется из его бюджета. В случае, когда после завершения исполнения бюджета сумма, подлежащая возмещению в связи с этими видами доходов, превышает сумму поступлений, разница покрывается посредством трансфертов специального назначения из государственного бюджета в следующем бюджетном году. Закон вступает в силу с 1 ноября текущего года", - отмечается в публикации.
Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан, сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии.
Эксперты в Кишиневе отмечают, что ПДС с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме".
В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа Fulger ("Молния").
Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.