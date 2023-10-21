https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html

"Платите нам за российский газ": Болгария решила нажиться на соседях

"Платите нам за российский газ": Болгария решила нажиться на соседях - РИА Новости, 21.10.2023

"Платите нам за российский газ": Болгария решила нажиться на соседях

Энергетический кризис плохо влияет на приверженность принципам европейской солидарности. Особенно накалилась обстановка в Восточной Европе, где зависимость от... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:00

2023-10-21T08:00

2023-10-21T08:02

экономика

болгария

сербия

венгрия

петер сийярто

газпром

сербиягаз

еврокомиссия

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Энергетический кризис плохо влияет на приверженность принципам европейской солидарности. Особенно накалилась обстановка в Восточной Европе, где зависимость от российского газа традиционно велика. Болгария, лишившись прямых поставок из-за отказа платить в рублях, решила насолить соседям, а заодно и подзаработать: ввела налог на транзит топлива в Венгрию и Сербию. Белград и Будапешт в недоумении.Немного подзаработатьС 13 октября действует акциз в размере 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита.Это пятая часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро). Обычно все ограничивается несколькими процентами.И Сербия, и Венгрия получают российские энергоресурсы по "Балканскому потоку" (болгарская часть газопровода "Турецкий поток"), как и Северная Македония с Австрией. Болгария ожидает, что транзитные сборы принесут дополнительно 1,2 миллиарда евро. Это очень много.Решение Софии не в последнюю очередь продиктовано бюджетным дефицитом: на конец сентября — 428 миллионов долларов, указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Наказали своихСоседи в шоке. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявили: это "враждебный шаг, который поставит под угрозу энергоснабжение двух стран" и противоречит принципам европейской энергетической солидарности. Как уточнил президент Сербии Александр Вучич, в результате цена газа повысится сразу на 100 евро за тысячу кубометров.По словам главы "Сербиягаза" Душана Баятовича, Болгария стремится наказать Москву за Украину и продвинуть собственный сжиженный природный газ (СПГ). Однако, подчеркнул он, страдают Сербия, Венгрия и часть потребителей в Австрии и Словении (для них топливо подорожает на 30 процентов)."Ведутся какие-то игры, вероятно, со стороны США и Еврокомиссии, но не понимаю, почему против европейских стран. Если "Газпром" не согласится, скажут, что не уплачен акциз, и перекроют трубу. Это страшная ситуация для всей Юго-Восточной Европы", — подчеркивает Баятович.Сербы могли бы понять болгар, если бы те сами закупали газ, но речь исключительно о транзите, отмечает доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Остались без газаРоссийский газ Болгария действительно не получает — еще с апреля. "Газпром" прекратил поставки "Булгаргазу" и польской PGNiG, поскольку те отказались платить рублями. Уже к августу болгары опомнились — газ обходится им намного дороже — и принялись просить "Газпром" передумать. При этом транзит сохранился."Мы по-прежнему покупаем российский газ — только через посредников и платим сверху 30 процентов. А если речь о том, чтобы сократить финансирование (боевых действий на Украине. — Прим. ред.), в первую очередь от поставок должна отказаться Германия", — жаловался исполняющий обязанности министра энергетики временного правительства Болгарии Росен Христов.Ни себе ни людямКак полагают наблюдатели, в действиях Болгарии явно прослеживаются политические мотивы и желание насолить соседям."Отношения с ними натянутые еще со времен Второй мировой. Кроме того, ранее для Сербии и Венгрии сделали исключение из антироссийских санкций, и сейчас конкуренция на газовом рынке усилится. Проблема в том, что Болгария практически ничего не импортирует из Сербии, а экспорт не превышает трех процентов", — говорит Александр Тимофеев.Фактически Болгария находится на грани экономической войны с Сербией и Венгрией, добавляет Хазанов. И Белграду с Будапештом есть чем ответить. Например, заблокировать транзит товаров. Окружные логистические маршруты более длинные и затратные.Все это, считает аналитик, свидетельствует о глубинном тектоническом расколе в Восточной Европе. С одной стороны, там ориентируются на Европейский союз, с другой — не желают терять выгодные связи с Москвой.Даже болгарские эксперты сомневаются, что София что-то выиграет от непомерных пошлин. Очевидно, это лишь подтверждение жесткой прозападной линии властей."Тут то же самое, что идея обложить налогом непредвиденные прибыли компании "Лукойл" в Болгарии. <...> Звучит круто, но мы не знаем, как это реализовать", — цитирует Euroactiv эксперта Института энергетического менеджмента Болгарии Калояна Стайкова. Дело в том, что на газ, транспортируемый по газопроводу, невозможно получить сертификат происхождения, поскольку это смесь из нескольких источников, поясняет специалист.Вопрос не политический, а технический. Парламент должен был провести исследование, прежде чем принимать такое решение, добавляет болгарский эксперт.И для сербов, и для венгров альтернативы есть. Например, Белград может увеличить закупки СПГ через терминалы в Хорватии и Греции, Будапешт — в Хорватии и Польше. Разумеется, получится дороже. Болгарии же такая "экономическая война" просто не по зубам. Президент Румен Радев раскритиковал постановление кабмина, предупредив, что это чревато банкротством национального газового оператора "Булгартрансгаз". По его словам, хорошо бы "получить ответ от правительства, кому они служат, потому что это не государственные интересы".

https://ria.ru/20231017/bolgariya-1903434867.html

https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html

https://ria.ru/20220826/gaz-1812291517.html

https://ria.ru/20231020/gaz-1904153740.html

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венгрия

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2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, болгария, сербия, венгрия, петер сийярто, газпром, сербиягаз, еврокомиссия, турецкий поток, булгартрансгаз, балканский поток