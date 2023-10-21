https://ria.ru/20231021/bayden-1904394553.html

Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"

Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок" - РИА Новости, 22.10.2023

Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"

Человечеству нужен новый мировой порядок, и США "смогут его построить", с подобным утверждением выступил на предвыборном мероприятии президент страны Джо... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-21T18:16

2023-10-21T18:16

2023-10-22T02:25

в мире

сша

джо байден

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897366279_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_951962b9703c880d5b2d697747775e20.jpg

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Человечеству нужен новый мировой порядок, и США "смогут его построить", с подобным утверждением выступил на предвыборном мероприятии президент страны Джо Байден."Я думаю, у нас есть возможность, <…> если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал он.Закрытый прием для сбора средств на избирательную кампанию 80-летнего президента, идущего на второй срок, состоялся накануне вечером, но Белый дом распространил стенограмму его выступления только в субботу. Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.

https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, политика, владимир путин