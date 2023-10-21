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Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок" - РИА Новости, 22.10.2023
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18:16 21.10.2023 (обновлено: 02:25 22.10.2023)
https://ria.ru/20231021/bayden-1904394553.html
Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"
Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок" - РИА Новости, 22.10.2023
Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"
Человечеству нужен новый мировой порядок, и США "смогут его построить", с подобным утверждением выступил на предвыборном мероприятии президент страны Джо... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-21T18:16
2023-10-22T02:25
в мире
сша
джо байден
политика
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Человечеству нужен новый мировой порядок, и США "смогут его построить", с подобным утверждением выступил на предвыборном мероприятии президент страны Джо Байден.&quot;Я думаю, у нас есть возможность, &lt;…&gt; если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок&quot;, — сказал он.Закрытый прием для сбора средств на избирательную кампанию 80-летнего президента, идущего на второй срок, состоялся накануне вечером, но Белый дом распространил стенограмму его выступления только в субботу. Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
https://ria.ru/20231010/lavrov-1901656442.html
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в мире, сша, джо байден, политика, владимир путин
В мире, США, Джо Байден, Политика, Владимир Путин
Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"

Байден пообещал, что США построят человечеству новый мировой порядок

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Человечеству нужен новый мировой порядок, и США "смогут его построить", с подобным утверждением выступил на предвыборном мероприятии президент страны Джо Байден.
«

"Я думаю, у нас есть возможность, <…> если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал он.

Закрытый прием для сбора средств на избирательную кампанию 80-летнего президента, идущего на второй срок, состоялся накануне вечером, но Белый дом распространил стенограмму его выступления только в субботу.
Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Миропорядок должен строиться на принципах Устава ООН, заявил Лавров
10 октября, 08:21
Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.
При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Уравняв Путина и ХАМАС, Запад допустил огромную ошибку
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденПолитикаВладимир Путин
 
 
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