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Байден назвал причину атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 21.10.2023
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17:50 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/bayden-1904387666.html
Байден назвал причину атаки ХАМАС на Израиль
Байден назвал причину атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 21.10.2023
Байден назвал причину атаки ХАМАС на Израиль
Президент США Джо Байден назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать намечавшуюся нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией, которая, по ее РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:50
2023-10-21T17:50
в мире
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россия
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать намечавшуюся нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией, которая, по ее словам, была готова признать еврейское государство. "Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток", - сказал Байден на предвыборном мероприятии. "Одна из причин, почему они действовали так, как действовали, почему эти ребята, ХАМАС, двинули на Израиль так, как это случилось, - они знали, что я собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые не являются моими… Я бы не назвал их величайшей демократией в мире", - заявил президент, текст выступления которого распространил в субботу Белый дом. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/elektorat-1904288919.html
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в мире, израиль, россия, сша, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден назвал причину атаки ХАМАС на Израиль

Байден: атака ХАМАС началась из-за готовности Саудовской Аравии признать Израиль

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал одной из причин нападения ХАМАС желание сорвать намечавшуюся нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией, которая, по ее словам, была готова признать еврейское государство.
"Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток", - сказал Байден на предвыборном мероприятии.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
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Вчера, 05:46
"Одна из причин, почему они действовали так, как действовали, почему эти ребята, ХАМАС, двинули на Израиль так, как это случилось, - они знали, что я собирался сесть за стол переговоров с саудитами, которые не являются моими… Я бы не назвал их величайшей демократией в мире", - заявил президент, текст выступления которого распространил в субботу Белый дом.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Вчера, 10:57
 
В миреИзраильРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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