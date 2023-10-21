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Байден разжигает пожар третьей мировой войны, заявил Зюганов

Байден разжигает пожар третьей мировой войны, заявил Зюганов - РИА Новости, 21.10.2023

Байден разжигает пожар третьей мировой войны, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает "пожар третьей мировой войны". РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T10:57

2023-10-21T10:57

2023-10-21T13:15

в мире

израиль

геннадий зюганов

джо байден

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 21 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает "пожар третьей мировой войны". Седьмой октябрьский пленум ЦК КПРФ открылся в Подмосковье. "Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну. <...> Я посмотрел его обращение к гражданам Америки <...>, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны", — сказал Зюганов в ходе пленума.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" — с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство России сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231021/bayden-1904286942.html

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в мире, израиль, геннадий зюганов, джо байден, ближний восток