https://ria.ru/20231021/bayden-1904307553.html
В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине
В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине - РИА Новости, 21.10.2023
В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине
Читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, сравнившего российского лидера Владимира Путина с ХАМАС и заявившего о намерении "остановить" Россию РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T10:33
2023-10-21T10:33
2023-10-21T13:55
в мире
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россия
джо байден
владимир путин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, сравнившего российского лидера Владимира Путина с ХАМАС и заявившего о намерении "остановить" Россию в конфликте с Украиной."Слабая речь. Байден смахивает на Гудвина Великого и Ужасного. Только, в отличие от него, и двух слов связать не может. У него нет внятного плана. Плывет себе по течению и подвергает риску весь мир", — написал один из читателей."Без русских в Европе до сих пор сидели бы нацисты. ХАМАС и ему подобные ничего хорошего для мира не сделали", — поддержал другой."Вот пожалуйста: неизбежный разворот обратно к Украине. Этот полутруп — ходячая катастрофа", — жестко высказался третий."Он (Байден. — Прим. ред.) пытается переплести прокси-войну на Украине с массовым убийством", — возмутился комментатор."Если Джо Неизбранный вдруг возомнил, что кровопролитие в Израиле — удобный повод разжечь по новой опосредованную войну с Россией, то он здорово ошибается. Он даже тупее, чем все думали", — заключили участники дискуссии.Вечером 19 октября Байден заявил в обращении к американцам, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Им, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более 100 миллиардов долларов.Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231021/kndr-1904284934.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, израиль, россия, джо байден, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине
Читатели Jerusalem Post осудили Байдена за оскорбление Путина
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Читатели Jerusalem Post
осудили президента США Джо Байдена, сравнившего российского лидера Владимира Путина с ХАМАС и заявившего о намерении "остановить" Россию в конфликте с Украиной.
"Слабая речь. Байден смахивает на Гудвина Великого и Ужасного. Только, в отличие от него, и двух слов связать не может. У него нет внятного плана. Плывет себе по течению и подвергает риску весь мир", — написал один из читателей.
"Без русских в Европе до сих пор сидели бы нацисты. ХАМАС и ему подобные ничего хорошего для мира не сделали", — поддержал другой.
"Вот пожалуйста: неизбежный разворот обратно к Украине. Этот полутруп — ходячая катастрофа", — жестко высказался третий.
Конфликт на Украине станет для США "вторым Афганистаном", заявили в КНДР
"Он (Байден. — Прим. ред.) пытается переплести прокси-войну на Украине с массовым убийством", — возмутился комментатор.
"Если Джо Неизбранный вдруг возомнил, что кровопролитие в Израиле — удобный повод разжечь по новой опосредованную войну с Россией, то он здорово ошибается. Он даже тупее, чем все думали", — заключили участники дискуссии.
Вечером 19 октября Байден заявил в обращении к американцам, что поддержка Украины и Израиля — это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он направил в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. Им, а также еще некоторым регионам предполагается выделить более 100 миллиардов долларов.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Байден попросил конгресс не мешать бесперебойному снабжению Украины оружием