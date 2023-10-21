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Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе

Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе - РИА Новости, 21.10.2023

Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе

Президент США Джо Байден не расслышал полностью вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа, и его утвердительный... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T04:17

2023-10-21T04:17

2023-10-21T04:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден не расслышал полностью вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа, и его утвердительный ответ касался только необходимости освобождения заложников, передает пресс-пул со ссылкой на представителя Белого дома. По информации агентства Рейтер, Байден ответил "да", когда его спросили, следует ли Израилю отложить вторжение в анклав ради вызволения большего числа пленных. "Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены", - цитирует чиновника журналистский пул Белого дома. При посредничестве Катара из сектора Газа в пятницу удалось освободить двух американок – мать и дочь, у которых также есть израильское гражданство. В неволе остаются еще около 200 человек, в том числе по меньшей мере некоторые из десяти американцев, которые числятся пропавшими без вести.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году