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Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
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04:17 21.10.2023 (обновлено: 04:19 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/bayden-1904286942.html
Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе
Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе - РИА Новости, 21.10.2023
Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе
Президент США Джо Байден не расслышал полностью вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа, и его утвердительный... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T04:17
2023-10-21T04:19
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израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден не расслышал полностью вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа, и его утвердительный ответ касался только необходимости освобождения заложников, передает пресс-пул со ссылкой на представителя Белого дома. По информации агентства Рейтер, Байден ответил "да", когда его спросили, следует ли Израилю отложить вторжение в анклав ради вызволения большего числа пленных. "Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены", - цитирует чиновника журналистский пул Белого дома. При посредничестве Катара из сектора Газа в пятницу удалось освободить двух американок – мать и дочь, у которых также есть израильское гражданство. В неволе остаются еще около 200 человек, в том числе по меньшей мере некоторые из десяти американцев, которые числятся пропавшими без вести.
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в мире, израиль, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом: Байден не расслышал вопрос об отсрочке наземной операции в Газе

Белый дом: ответ Байдена на вопрос о Газе касался только освобождения заложников

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден не расслышал полностью вопрос журналиста о целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в секторе Газа, и его утвердительный ответ касался только необходимости освобождения заложников, передает пресс-пул со ссылкой на представителя Белого дома.
По информации агентства Рейтер, Байден ответил "да", когда его спросили, следует ли Израилю отложить вторжение в анклав ради вызволения большего числа пленных.
"Он неверно расслышал вопрос и просто сказал, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены", - цитирует чиновника журналистский пул Белого дома.
При посредничестве Катара из сектора Газа в пятницу удалось освободить двух американок – мать и дочь, у которых также есть израильское гражданство. В неволе остаются еще около 200 человек, в том числе по меньшей мере некоторые из десяти американцев, которые числятся пропавшими без вести.
 
В миреИзраильСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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