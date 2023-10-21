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В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине - РИА Новости, 21.10.2023
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00:35 21.10.2023
https://ria.ru/20231021/bayden-1904278930.html
В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине
В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине - РИА Новости, 21.10.2023
В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине
Выступление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американцам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, считает бывший РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T00:35
2023-10-21T00:35
в мире
сша
израиль
украина
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американцам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, считает бывший советник госдепа по делам России Джеймс Гарден. Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира. "Если эту речь и запомнят, то в качестве идеального выражения сознания нашего правящего класса, который выражается в идее "Америка в последнюю очередь", когда предпочтение отдается не рабочему классу американцев, жизни которых на продолжении последних трех десятков лет разрушались соглашениями о свободной торговле, войнами и открытыми границами, заполонившими страны наркотиками,.. а зарубежным странам", - прокомментировал эксперт телеобращение Байдена. По словам Гардена, заявления президента не содержали ничего, что "сигнализировало" бы об изменении такого подхода или изменения политики США на Ближнем Востоке или в отношении Украины.
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине

Гарден: Байден показал, что об американцах власти США думают в последнюю очередь

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американцам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, считает бывший советник госдепа по делам России Джеймс Гарден.
Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира.
"Если эту речь и запомнят, то в качестве идеального выражения сознания нашего правящего класса, который выражается в идее "Америка в последнюю очередь", когда предпочтение отдается не рабочему классу американцев, жизни которых на продолжении последних трех десятков лет разрушались соглашениями о свободной торговле, войнами и открытыми границами, заполонившими страны наркотиками,.. а зарубежным странам", - прокомментировал эксперт телеобращение Байдена.
По словам Гардена, заявления президента не содержали ничего, что "сигнализировало" бы об изменении такого подхода или изменения политики США на Ближнем Востоке или в отношении Украины.
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В миреСШАИзраильУкраинаДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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