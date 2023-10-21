В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине
Гарден: Байден показал, что об американцах власти США думают в последнюю очередь
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американцам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, считает бывший советник госдепа по делам России Джеймс Гарден.
Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира.
"Если эту речь и запомнят, то в качестве идеального выражения сознания нашего правящего класса, который выражается в идее "Америка в последнюю очередь", когда предпочтение отдается не рабочему классу американцев, жизни которых на продолжении последних трех десятков лет разрушались соглашениями о свободной торговле, войнами и открытыми границами, заполонившими страны наркотиками,.. а зарубежным странам", - прокомментировал эксперт телеобращение Байдена.
По словам Гардена, заявления президента не содержали ничего, что "сигнализировало" бы об изменении такого подхода или изменения политики США на Ближнем Востоке или в отношении Украины.