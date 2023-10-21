https://ria.ru/20231021/bayden-1904278930.html

В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине

В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине - РИА Новости, 21.10.2023

В США рассказали, что показала речь Байдена об Израиле и Украине

Выступление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американцам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, считает бывший РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T00:35

2023-10-21T00:35

2023-10-21T00:35

в мире

сша

израиль

украина

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине напомнило американцам, что действующая власть думает о них в последнюю очередь, считает бывший советник госдепа по делам России Джеймс Гарден. Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира. "Если эту речь и запомнят, то в качестве идеального выражения сознания нашего правящего класса, который выражается в идее "Америка в последнюю очередь", когда предпочтение отдается не рабочему классу американцев, жизни которых на продолжении последних трех десятков лет разрушались соглашениями о свободной торговле, войнами и открытыми границами, заполонившими страны наркотиками,.. а зарубежным странам", - прокомментировал эксперт телеобращение Байдена. По словам Гардена, заявления президента не содержали ничего, что "сигнализировало" бы об изменении такого подхода или изменения политики США на Ближнем Востоке или в отношении Украины.

https://ria.ru/20231020/operatsiya-1904254715.html

сша

израиль

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, израиль, украина, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году