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В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов - РИА Новости, 21.10.2023
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15:58 21.10.2023 (обновлено: 17:34 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/baltika-1904363011.html
В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов - РИА Новости, 21.10.2023
В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов
Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что Латвия может закрыть Балтийское море для... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T15:58
2023-10-21T17:34
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С-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге. Президент Латвии в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. &quot;Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест&quot;, — отметил Нилов.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление. Управляющие системой в Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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в мире, финляндия, латвия, эстония, олег нилов, госдума рф, россия, балтийское море
В мире, Финляндия, Латвия, Эстония, Олег Нилов, Госдума РФ, Россия, Балтийское море
В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов

Нилов: закрыть Балтику для российских судов Латвия может лишь на бумаге

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПатрульный катер ВМФ России в Балтийском море
Патрульный катер ВМФ России в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Патрульный катер ВМФ России в Балтийском море. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге.
Президент Латвии в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector.
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"Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест", отметил Нилов.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление. Управляющие системой в Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
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В миреФинляндияЛатвияЭстонияОлег НиловГосдума РФРоссияБалтийское море
 
 
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