https://ria.ru/20231021/baltika-1904363011.html

В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов

В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов - РИА Новости, 21.10.2023

В ГД отреагировали на угрозу Латвии закрыть Балтику для российских судов

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что Латвия может закрыть Балтийское море для... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T15:58

2023-10-21T15:58

2023-10-21T17:34

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С-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Олег Нилов в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов, но только на словах или на бумаге. Президент Латвии в пятницу, 20 октября, заявил о том, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов, если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector. "Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придется объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест", — отметил Нилов.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление. Управляющие системой в Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20231021/baltika-1904335660.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, латвия, эстония, олег нилов, госдума рф, россия, балтийское море