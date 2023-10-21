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В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море - РИА Новости, 21.10.2023
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13:31 21.10.2023 (обновлено: 15:28 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/baltika-1904335660.html
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море - РИА Новости, 21.10.2023
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Латвийскому руководству следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по "перекрытию" Балтийского моря, сказал РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T13:31
2023-10-21T15:28
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Латвийскому руководству следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по "перекрытию" Балтийского моря, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана якобы причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает по дну моря между Эстонией и Финляндией. &quot;Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря&quot;, — сказал Шендерюк-Жидков.Ну а если весь расчет на ВМС США, то "тут, мне кажется, очень важно не перепутать Финский залив с Персидским", заключил политик. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья" и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
https://ria.ru/20231020/balticconnector-1904207036.html
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в мире, финляндия, россия, эстония, александр шендерюк-жидков, калининград
В мире, Финляндия, Россия, Эстония, Александр Шендерюк-Жидков, Калининград
В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море

Сенатор напомнил о возможностях ВМС Латвии в ответ на угрозу перекрыть Балтику

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийский корвет и корабельный вертолет Ка-27 в Балтийском море
Российский корвет и корабельный вертолет Ка-27 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский корвет и корабельный вертолет Ка-27 в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Латвийскому руководству следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по "перекрытию" Балтийского моря, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана якобы причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает по дну моря между Эстонией и Финляндией.
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"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", — сказал Шендерюк-Жидков.

Ну а если весь расчет на ВМС США, то "тут, мне кажется, очень важно не перепутать Финский залив с Персидским", заключил политик.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья" и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.
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