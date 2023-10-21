В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Сенатор напомнил о возможностях ВМС Латвии в ответ на угрозу перекрыть Балтику
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийский корвет и корабельный вертолет Ка-27 в Балтийском море
Российский корвет и корабельный вертолет Ка-27 в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Латвийскому руководству следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по "перекрытию" Балтийского моря, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана якобы причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает по дну моря между Эстонией и Финляндией.
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"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", — сказал Шендерюк-Жидков.
Ну а если весь расчет на ВМС США, то "тут, мне кажется, очень важно не перепутать Финский залив с Персидским", заключил политик.
Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о якобы причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья" и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки.