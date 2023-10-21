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В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:19 21.10.2023 (обновлено: 22:25 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/ataka-1904427811.html
В Воронежской области сбили беспилотник
В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 21.10.2023
В Воронежской области сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T22:19
2023-10-21T22:25
воронежская область
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого октября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
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воронежская область, россия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Россия
В Воронежской области сбили беспилотник

МО: в Воронежской области пресекли попытку атаки БПЛА

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого октября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссия
 
 
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