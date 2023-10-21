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В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста - РИА Новости, 21.10.2023
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12:53 21.10.2023 (обновлено: 13:02 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/alpinist-1904329854.html
В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста
В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста - РИА Новости, 21.10.2023
В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста
Сотрудники МЧС спустили с горы Коазой Лоам альпиниста, получившего травму ноги при восхождении на вершину, сообщает управление МЧС по Республике Ингушетия на... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T12:53
2023-10-21T13:02
происшествия
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники МЧС спустили с горы Коазой Лоам альпиниста, получившего травму ноги при восхождении на вершину, сообщает управление МЧС по Республике Ингушетия на сайте. "В 07.50 мск. 21.10.2023 &lt;...&gt; поступило сообщение &lt;...&gt; о том, что при восхождении на гору Коазой Лоам, один из участников в составе группы альпинистов получил травму ноги, и был не в состоянии самостоятельно передвигаться. &lt;...&gt; Несмотря на то, что маршрут восхождения не был зарегистрирован, пострадавший был оперативно обнаружен спасателями и после оказания первой медицинской помощи доставлен до бригады скорой медицинской помощи", – информирует ведомство. По данным МЧС, в поисково-спасательной операции были задействованы 10 человек и 1 единица техники Ингушского ПСО МЧС России.
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происшествия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Ингушетия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста

Спасатели спустили с горы Коазой Лоам в Ингушетии повредившего ногу альпиниста

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ИнгушетияСотрудники МЧС Ингушетии спускают с горы Коазой Лоам альпиниста. 21 октября 2023
Сотрудники МЧС Ингушетии спускают с горы Коазой Лоам альпиниста. 21 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия
Сотрудники МЧС Ингушетии спускают с горы Коазой Лоам альпиниста. 21 октября 2023
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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники МЧС спустили с горы Коазой Лоам альпиниста, получившего травму ноги при восхождении на вершину, сообщает управление МЧС по Республике Ингушетия на сайте.
«
"В 07.50 мск. 21.10.2023 <...> поступило сообщение <...> о том, что при восхождении на гору Коазой Лоам, один из участников в составе группы альпинистов получил травму ноги, и был не в состоянии самостоятельно передвигаться. <...> Несмотря на то, что маршрут восхождения не был зарегистрирован, пострадавший был оперативно обнаружен спасателями и после оказания первой медицинской помощи доставлен до бригады скорой медицинской помощи", – информирует ведомство.
По данным МЧС, в поисково-спасательной операции были задействованы 10 человек и 1 единица техники Ингушского ПСО МЧС России.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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