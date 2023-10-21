https://ria.ru/20231021/alpinist-1904329854.html

В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста

В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста - РИА Новости, 21.10.2023

В Ингушетии спасатели спустили с горы пострадавшего альпиниста

Сотрудники МЧС спустили с горы Коазой Лоам альпиниста, получившего травму ноги при восхождении на вершину, сообщает управление МЧС по Республике Ингушетия на... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T12:53

2023-10-21T12:53

2023-10-21T13:02

происшествия

республика ингушетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники МЧС спустили с горы Коазой Лоам альпиниста, получившего травму ноги при восхождении на вершину, сообщает управление МЧС по Республике Ингушетия на сайте. "В 07.50 мск. 21.10.2023 <...> поступило сообщение <...> о том, что при восхождении на гору Коазой Лоам, один из участников в составе группы альпинистов получил травму ноги, и был не в состоянии самостоятельно передвигаться. <...> Несмотря на то, что маршрут восхождения не был зарегистрирован, пострадавший был оперативно обнаружен спасателями и после оказания первой медицинской помощи доставлен до бригады скорой медицинской помощи", – информирует ведомство. По данным МЧС, в поисково-спасательной операции были задействованы 10 человек и 1 единица техники Ингушского ПСО МЧС России.

https://ria.ru/20230802/kazbek-1887738785.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)