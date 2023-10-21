https://ria.ru/20231021/almazy-1904295247.html

Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов

Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов - РИА Новости, 21.10.2023

Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов

Индия в августе приобрела у России алмазы на рекордные 215 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T08:10

2023-10-21T08:10

2023-10-21T10:52

экономика

индия

россия

алроса

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Индия в августе приобрела у России алмазы на рекордные 215 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в конце лета Индия нарастила импорт российских алмазов в четыре раза в месячном выражении и на девять процентов в годовом — до 215,1 миллиона долларов. Это стало крупнейшей месячной покупкой с марта 2018 года — тогда республика приобрела драгоценных камней сразу на 481 миллион. Всего с начала года индийские компании закупили у России алмазов на 863 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29 процентов. По информации индийского отраслевого регулятора — Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, в конце сентября "Алроса" по его просьбе приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь. Позже крупнейшие представители индийского алмазного сектора порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в Индию — это стало самой радикальной ограничительной мерой со времен пандемии.

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, россия, алроса