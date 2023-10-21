https://ria.ru/20231021/almazy-1904295247.html
Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов
Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов - РИА Новости, 21.10.2023
Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов
Индия в августе приобрела у России алмазы на рекордные 215 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и... РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T08:10
2023-10-21T08:10
2023-10-21T10:52
экономика
индия
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алроса
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Индия в августе приобрела у России алмазы на рекордные 215 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в конце лета Индия нарастила импорт российских алмазов в четыре раза в месячном выражении и на девять процентов в годовом — до 215,1 миллиона долларов. Это стало крупнейшей месячной покупкой с марта 2018 года — тогда республика приобрела драгоценных камней сразу на 481 миллион. Всего с начала года индийские компании закупили у России алмазов на 863 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29 процентов. По информации индийского отраслевого регулятора — Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, в конце сентября "Алроса" по его просьбе приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь. Позже крупнейшие представители индийского алмазного сектора порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в Индию — это стало самой радикальной ограничительной мерой со времен пандемии.
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898616239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, индия, россия, алроса
Экономика, Индия, Россия, Алроса
Индия приобрела у России рекордную с 2018 года партию алмазов
Индия приобрела у России рекордную с марта 2018 года партию алмазов на $215 млн
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Индия в августе приобрела у России алмазы на рекордные 215 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, в конце лета Индия нарастила импорт российских алмазов в четыре раза в месячном выражении и на девять процентов в годовом — до 215,1 миллиона долларов. Это стало крупнейшей месячной покупкой с марта 2018 года — тогда республика приобрела драгоценных камней сразу на 481 миллион.
Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты
Всего с начала года индийские компании закупили у России алмазов на 863 миллиона долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29 процентов.
По информации индийского отраслевого регулятора — Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, в конце сентября "Алроса
" по его просьбе приостановила продажу алмазов на сентябрь и октябрь. Позже крупнейшие представители индийского алмазного сектора порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в Индию — это стало самой радикальной ограничительной мерой со времен пандемии.
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