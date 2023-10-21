В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек
Полиция: в Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около ста тысяч человек, сообщила столичная полиция.
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"По состоянию на 14:00 (16:00 мск), по нашим оценкам, численность участников демонстрации достигает ста тысяч человек", — говорится в публикации в социальной сети X.
Как пишет газета Guardian, шествие началось у Мраморной арки, а закончилось на Парламентской площади. Демонстрации в поддержку Палестины прошли ранее и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.
Палестинское движение ХАМАС признали в Британии террористической организацией. За его поддержку и использование символики может грозить уголовная ответственность.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.
Как сообщил сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.