https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904391078.html

В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек

В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек - РИА Новости, 21.10.2023

В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек

В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около ста тысяч человек, сообщила столичная полиция. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T18:02

2023-10-21T18:02

2023-10-21T19:15

в мире

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лондон

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около ста тысяч человек, сообщила столичная полиция. "По состоянию на 14:00 (16:00 мск), по нашим оценкам, численность участников демонстрации достигает ста тысяч человек", — говорится в публикации в социальной сети X. Как пишет газета Guardian, шествие началось у Мраморной арки, а закончилось на Парламентской площади. Демонстрации в поддержку Палестины прошли ранее и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

https://ria.ru/20231019/zaderzhaniya-1903726516.html

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в мире, израиль, лондон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, армия обороны израиля (цахал)