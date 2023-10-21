Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек - РИА Новости, 21.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 21.10.2023 (обновлено: 19:15 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904391078.html
В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек
В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек - РИА Новости, 21.10.2023
В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек
В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около ста тысяч человек, сообщила столичная полиция. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T18:02
2023-10-21T19:15
в мире
израиль
лондон
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904389738_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_267b299f5ab6e30455d78e7afe3592ce.jpg
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около ста тысяч человек, сообщила столичная полиция. "По состоянию на 14:00 (16:00 мск), по нашим оценкам, численность участников демонстрации достигает ста тысяч человек", — говорится в публикации в социальной сети X. Как пишет газета Guardian, шествие началось у Мраморной арки, а закончилось на Парламентской площади. Демонстрации в поддержку Палестины прошли ранее и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.
https://ria.ru/20231019/zaderzhaniya-1903726516.html
https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904386828.html
израиль
лондон
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904389738_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_9242b31a434bd16cb5db1c6120421d29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, лондон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Лондон, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек

Полиция: в Лондоне в пропалестинской акции участвовали около 100 тысяч человек

© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSМитинг в поддержку Палестины в Лондоне
Митинг в поддержку Палестины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
Митинг в поддержку Палестины в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Лондоне в пропалестинской акции участвовали около ста тысяч человек, сообщила столичная полиция.
«
"По состоянию на 14:00 (16:00 мск), по нашим оценкам, численность участников демонстрации достигает ста тысяч человек", — говорится в публикации в социальной сети X.
Как пишет газета Guardian, шествие началось у Мраморной арки, а закончилось на Парламентской площади. Демонстрации в поддержку Палестины прошли ранее и в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.

Палестинское движение ХАМАС признали в Британии террористической организацией. За его поддержку и использование символики может грозить уголовная ответственность.

Задержание активистов во время антивоенного митинга у здания конгресса США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек
19 октября, 01:21

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Пропалестинский митинг в Вене
В Австрии сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины
Вчера, 17:47
По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали более 4,1 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.
Как сообщил сегодня пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.
 
В миреИзраильЛондонХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала