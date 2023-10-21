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В Австрии сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 21.10.2023
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17:47 21.10.2023 (обновлено: 17:50 21.10.2023)
https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904386828.html
В Австрии сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины
В Австрии сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины - РИА Новости, 21.10.2023
В Австрии сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины
Сотни демонстрантов в Вене вышли на пропалестинский митинг к Дому Европейского союза, расположенному в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2023
2023-10-21T17:47
2023-10-21T17:50
в мире
израиль
палестина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
вена
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ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Сотни демонстрантов в Вене вышли на пропалестинский митинг к Дому Европейского союза, расположенному в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Сотни демонстрантов в Вене с 15.00 (16.00 мск) в субботу вышли на пропалестинский митинг к Дому Европейского союза, расположенному в центре города. Многие участники акции держат в руках палестинские флаги и плакаты с требованием освободить Газу, они также выкрикивают лозунги с призывом "освободить Палестину". Некоторые демонстранты держат транспаранты, на которых написано "Израиль - террорист", "Израиль убивает, Европа помогает". За порядком на митинге следят больше десятка правоохранителей. Организаторы ранее сообщили, что в рамках акции демонстранты пройдут к посольству США. По их данным, в митинге примут участие до 1000 человек. Ранее сообщалось, что полиция в Вене не стала запрещать пропалестинский митинг, запланированный на субботу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4 385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, вена
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Вена
В Австрии сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины

В Вене сотни демонстрантов вышли на акцию в поддержку Палестины к Дому ЕС

© Кадр видео из соцсетейПропалестинский митинг в Вене
Пропалестинский митинг в Вене
© Кадр видео из соцсетей
Пропалестинский митинг в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 окт - РИА Новости. Сотни демонстрантов в Вене вышли на пропалестинский митинг к Дому Европейского союза, расположенному в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни демонстрантов в Вене с 15.00 (16.00 мск) в субботу вышли на пропалестинский митинг к Дому Европейского союза, расположенному в центре города. Многие участники акции держат в руках палестинские флаги и плакаты с требованием освободить Газу, они также выкрикивают лозунги с призывом "освободить Палестину". Некоторые демонстранты держат транспаранты, на которых написано "Израиль - террорист", "Израиль убивает, Европа помогает".
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
За порядком на митинге следят больше десятка правоохранителей.
Организаторы ранее сообщили, что в рамках акции демонстранты пройдут к посольству США. По их данным, в митинге примут участие до 1000 человек.
Ранее сообщалось, что полиция в Вене не стала запрещать пропалестинский митинг, запланированный на субботу.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа в результате израильских ударов возросло до 4 385, 1 756 из них - дети. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильПалестинаРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВена
 
 
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