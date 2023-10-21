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ЕС изучит передачу Киеву доходов компаний от замороженных активов России

ЕС изучит передачу Киеву доходов компаний от замороженных активов России - РИА Новости, 21.10.2023

ЕС изучит передачу Киеву доходов компаний от замороженных активов России

ЕС и США изучат способы передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов. РИА Новости, 21.10.2023

2023-10-21T00:44

2023-10-21T00:44

2023-10-21T00:44

украина

россия

сша

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ЕС и США изучат способы передачи Украине доходов частных компаний от замороженных российских активов. "В качестве наших мер помощи Украине в краткосрочном периоде мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины, если эти чрезвычайные доходы не нужны для покрытия обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении по итогам саммита ЕС и США. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898918770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, сша, евросоюз, в мире