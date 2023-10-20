https://ria.ru/20231020/znak-1903980270.html

В Приморье участок подопечного леопарда папы Римского отметили знаком

В Приморье участок подопечного леопарда папы Римского отметили знаком - РИА Новости, 20.10.2023

В Приморье участок подопечного леопарда папы Римского отметили знаком

Памятный комплекс, посвящённый дальневосточному леопарду, которого взял под опеку папа Римский Франциск, открыли в национальном парке "Земля леопарда" в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:35

2023-10-20T04:35

2023-10-20T10:46

россия

приморский край

китай

франциск (хорхе марио бергольо)

ано дальневосточные леопарды

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Памятный комплекс, посвящённый дальневосточному леопарду, которого взял под опеку папа Римский Франциск, открыли в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель нацпарка. Ранее понтифик стал хранителем леопарда из национального парка и дал ему имя известного в аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. В нацпарке весной сообщали, что папа Римский Франциск подтвердил желание посетить "Землю леопарда". "Памятный камень с именным знаком размещён "по месту прописки" хищника. Торжественная церемония открытия уникального объекта прошла с выступлениями почётных гостей. Участие приняли глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало, директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк", - сказал собеседник. По его словам, Севастьянов виделся с папой римским в конце сентября, и на церемонии тот передал привет от понтифика. Севастьянов на встрече с папой Римским 25 сентября передал ему сувениры от АНО "Дальневосточные леопарды", в том числе слепок лапы его подопечного леопарда, добавили РИА Новости в нацпарке. "Как посол доброй воли папы римского в России я передаю всем собравшимся от него привет! Присвоение дальневосточному леопарду имени от папы Римского – его сигнал своего присутствия в России. Леопарды – это его любимые животные. А имя Мартин Фьерро – символ мира", - привели в нацпарке слова Севастьянова. На рамках церемонии участникам показали самые свежие кадры леопарда с фотоловушек. На снимках он проходит по своим охотничьим угодьям и оставляет метку на дереве, помечая территорию. Бардюк отметил, что ученые регулярно получают новые данные о жизни этого хищника, он всегда выглядит здоровым и сильным. Ранее понтифик в своем письме в Россию отметил, что он улыбается при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Он уточнял, что видел хищника на фото, и просил передать ему привет. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20230829/leopard-1892825713.html

https://ria.ru/20231020/zapovednik-1903979669.html

https://ria.ru/20231019/leopard-1903909435.html

россия

приморский край

китай

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россия, приморский край, китай, франциск (хорхе марио бергольо), ано дальневосточные леопарды, фгбу "земля леопарда"