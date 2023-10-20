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Ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 73,1 года - РИА Новости, 20.10.2023
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19:35 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/zhizn-1904244492.html
Ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 73,1 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 73,1 года - РИА Новости, 20.10.2023
Ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 73,1 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,1 года против 72,73 года в 2022 году, к 2046 году она вырастет до 79,83 года, следует из... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:35
2023-10-20T19:35
россия
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,1 года против 72,73 года в 2022 году, к 2046 году она вырастет до 79,83 года, следует из демографического прогноза Росстата. В пятницу Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года, который был рассчитан с учетом результатов Всероссийской переписи населения, проводившейся в октябре-ноябре 2021 года. Тем не менее прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области). "Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года (ранее опубликованное значение 2022 года – 72,73 года). В 2046 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни у женщин составит в 2045 году 83,24 года, а у мужчин – 75,89 года", - говорится в прогнозе, где отмечается, что с 2023 года до конца 2045 года в целом будет наблюдаться стабильный постепенный рост продолжительности жизни ежегодно. При этом доля женского населения страны будет выше, чем мужского, на всем временном интервале прогноза. Тем не менее преобладание женщин над мужчинами будет постепенно снижаться - если на 1 января 2023 года на тысячу мужчин приходилась 1151 женщина (68,1 миллион мужчин и 78,35 миллиона женщин), то в 2046 году на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин (64,91 миллиона мужчин и 73,86 миллиона женщин). Как отмечают авторы прогноза, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 миллиона человек, при этом к 1 января 2046 года население страны составит 138,77 миллиона человек. "Естественная ежегодная убыль населения снизится почти в полтора раза – с 600,7 тысячи человек в 2023 году до 402,4 тысячи человек в 2045 году – за счет увеличения рождаемости с 1,245 миллиона младенцев в 2023 году до 1,426 миллиона младенцев в 2045 году", - говорится в прогнозе. Кроме того, будет также снижаться миграционный прирост - с 233 тысяч человек в 2023 году до 221,8 тысячи человек в 2045 году.
https://ria.ru/20230329/zhizn-1861561629.html
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россия, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 73,1 года

Росстат: ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составит 73,1 года

© Fotolia / aletia2011Пожилая пара на скамейке в парке
Пожилая пара на скамейке в парке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Fotolia / aletia2011
Пожилая пара на скамейке в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,1 года против 72,73 года в 2022 году, к 2046 году она вырастет до 79,83 года, следует из демографического прогноза Росстата.
В пятницу Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 года, который был рассчитан с учетом результатов Всероссийской переписи населения, проводившейся в октябре-ноябре 2021 года. Тем не менее прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области).
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"Ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года (ранее опубликованное значение 2022 года – 72,73 года). В 2046 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни у женщин составит в 2045 году 83,24 года, а у мужчин – 75,89 года", - говорится в прогнозе, где отмечается, что с 2023 года до конца 2045 года в целом будет наблюдаться стабильный постепенный рост продолжительности жизни ежегодно.
При этом доля женского населения страны будет выше, чем мужского, на всем временном интервале прогноза. Тем не менее преобладание женщин над мужчинами будет постепенно снижаться - если на 1 января 2023 года на тысячу мужчин приходилась 1151 женщина (68,1 миллион мужчин и 78,35 миллиона женщин), то в 2046 году на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин (64,91 миллиона мужчин и 73,86 миллиона женщин).
Как отмечают авторы прогноза, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 миллиона человек, при этом к 1 января 2046 года население страны составит 138,77 миллиона человек. "Естественная ежегодная убыль населения снизится почти в полтора раза – с 600,7 тысячи человек в 2023 году до 402,4 тысячи человек в 2045 году – за счет увеличения рождаемости с 1,245 миллиона младенцев в 2023 году до 1,426 миллиона младенцев в 2045 году", - говорится в прогнозе.
Кроме того, будет также снижаться миграционный прирост - с 233 тысяч человек в 2023 году до 221,8 тысячи человек в 2045 году.
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РоссияОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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