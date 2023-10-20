https://ria.ru/20231020/zhenschina-1904175109.html

В России презентовали программу для успешных женщин

В России презентовали программу для успешных женщин - РИА Новости, 20.10.2023

В России презентовали программу для успешных женщин

Программу для предпринимательниц, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, "Женское дело", представили на международном форуме "Сделано в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:02

2023-10-20T16:02

2023-10-20T17:01

общество

социальный навигатор

россия

север

галина карелова

совет федерации рф

манеж

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Программу для предпринимательниц, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, "Женское дело", представили на международном форуме "Сделано в России", который проходит в московском Манеже. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.Как отмечают разработчики, современная ситуация требует новых навыков и новых знаний для успешного ведения бизнеса на внешних рынках. Чтобы быстрее адаптироваться на них, ведущими экспертами Банка России, Минэкономразвития, Корпорации МСП и ФНС, Школы экспорта Российского экспортного центра при поддержке Совета Евразийского женского форума создана программа "Женское дело".Она ориентирована на женщин-предпринимателей и руководителей компаний, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, и включает комплекс вопросов, связанных с управлением финансами, налогообложением, привлечением инвестиций."Современные реалии требуют новых навыков и глубоких знаний чтобы успешно вести бизнес на внешних рынках. Программа поможет быстрее адаптироваться к новым условиям", – рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, слова которой приводятся в сообщении.Сенатор добавила, что востребованность программы подтверждена в рамках пилота, который был включен в проект Совета Евразийского женского форума "Женская кооперация в международной торговле".

https://ria.ru/20231020/nastavnichestvo-1904135235.html

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общество, социальный навигатор, россия, север, галина карелова, совет федерации рф, манеж, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)