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В России презентовали программу для успешных женщин
В России презентовали программу для успешных женщин - РИА Новости, 20.10.2023
В России презентовали программу для успешных женщин
Программу для предпринимательниц, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, "Женское дело", представили на международном форуме "Сделано в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:02
2023-10-20T16:02
2023-10-20T17:01
общество
социальный навигатор
россия
север
галина карелова
совет федерации рф
манеж
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Программу для предпринимательниц, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, "Женское дело", представили на международном форуме "Сделано в России", который проходит в московском Манеже. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.Как отмечают разработчики, современная ситуация требует новых навыков и новых знаний для успешного ведения бизнеса на внешних рынках. Чтобы быстрее адаптироваться на них, ведущими экспертами Банка России, Минэкономразвития, Корпорации МСП и ФНС, Школы экспорта Российского экспортного центра при поддержке Совета Евразийского женского форума создана программа "Женское дело".Она ориентирована на женщин-предпринимателей и руководителей компаний, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, и включает комплекс вопросов, связанных с управлением финансами, налогообложением, привлечением инвестиций."Современные реалии требуют новых навыков и глубоких знаний чтобы успешно вести бизнес на внешних рынках. Программа поможет быстрее адаптироваться к новым условиям", – рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, слова которой приводятся в сообщении.Сенатор добавила, что востребованность программы подтверждена в рамках пилота, который был включен в проект Совета Евразийского женского форума "Женская кооперация в международной торговле".
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общество, социальный навигатор, россия, север, галина карелова, совет федерации рф, манеж, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Общество, Социальный навигатор, Россия, Север, Галина Карелова, Совет Федерации РФ, Манеж, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Программу для предпринимательниц, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, "Женское дело", представили на международном форуме "Сделано в России", который проходит в московском Манеже. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Как отмечают разработчики, современная ситуация требует новых навыков и новых знаний для успешного ведения бизнеса на внешних рынках. Чтобы быстрее адаптироваться на них, ведущими экспертами Банка России, Минэкономразвития, Корпорации МСП и ФНС, Школы экспорта Российского экспортного центра при поддержке Совета Евразийского женского форума создана программа "Женское дело".
Экспортное наставничество становится все более востребованным инструментом
Она ориентирована на женщин-предпринимателей и руководителей компаний, начинающих или развивающих свою экспортную деятельность, и включает комплекс вопросов, связанных с управлением финансами, налогообложением, привлечением инвестиций.
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"Современные реалии требуют новых навыков и глубоких знаний чтобы успешно вести бизнес на внешних рынках. Программа поможет быстрее адаптироваться к новым условиям", – рассказала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова, слова которой приводятся в сообщении.
Сенатор добавила, что востребованность программы подтверждена в рамках пилота, который был включен в проект Совета Евразийского женского форума "Женская кооперация в международной торговле".