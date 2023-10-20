https://ria.ru/20231020/zemletryasenie-1904023281.html
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 20.10.2023
На юге Ирана произошло землетрясение
Семь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, которое произошло в ночь на пятницу в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:28
2023-10-20T10:28
2023-10-20T10:28
в мире
иран
шираз
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, которое произошло в ночь на пятницу в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на главного руководителя кризисного штаба провинции Фархада Саади. "Главный руководитель кризисного штаба… сообщил о семи пострадавших в результате землетрясения, произошедшего этой ночью в Хан Зеньяне… После землетрясения магнитудой 4,9 по шкале Рихтера, произошедшего сегодня… в 2:13 ночи в районе Хан Зеньяна, являющемся эпицентром землетрясения, были направлены бригады Красного Полумесяца", – говорится в сообщении. Саади уточнил, что пострадавшие получили травмы большей частью из-за паники, возникшей при бегстве людей. Пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь. По словам руководителя штаба, толчки от землетрясения ощущались в административном центре провинции – городе Шираз.
https://ria.ru/20231018/zemletryasenie-1903694781.html
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в мире, иран, шираз, красный полумесяц
В мире, Иран, Шираз, Красный полумесяц
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана семь человек пострадали при землетрясении магнитудой 4,9