Рейтинг@Mail.ru
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/zemletryasenie-1904023281.html
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 20.10.2023
На юге Ирана произошло землетрясение
Семь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, которое произошло в ночь на пятницу в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:28
2023-10-20T10:28
в мире
иран
шираз
красный полумесяц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, которое произошло в ночь на пятницу в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на главного руководителя кризисного штаба провинции Фархада Саади. "Главный руководитель кризисного штаба… сообщил о семи пострадавших в результате землетрясения, произошедшего этой ночью в Хан Зеньяне… После землетрясения магнитудой 4,9 по шкале Рихтера, произошедшего сегодня… в 2:13 ночи в районе Хан Зеньяна, являющемся эпицентром землетрясения, были направлены бригады Красного Полумесяца", – говорится в сообщении. Саади уточнил, что пострадавшие получили травмы большей частью из-за паники, возникшей при бегстве людей. Пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь. По словам руководителя штаба, толчки от землетрясения ощущались в административном центре провинции – городе Шираз.
https://ria.ru/20231018/zemletryasenie-1903694781.html
иран
шираз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, шираз, красный полумесяц
В мире, Иран, Шираз, Красный полумесяц
На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана семь человек пострадали при землетрясении магнитудой 4,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,9, которое произошло в ночь на пятницу в населенном пункте Хан Зеньян в южной иранской провинции Фарс, передает агентство Fars со ссылкой на главного руководителя кризисного штаба провинции Фархада Саади.
"Главный руководитель кризисного штаба… сообщил о семи пострадавших в результате землетрясения, произошедшего этой ночью в Хан Зеньяне… После землетрясения магнитудой 4,9 по шкале Рихтера, произошедшего сегодня… в 2:13 ночи в районе Хан Зеньяна, являющемся эпицентром землетрясения, были направлены бригады Красного Полумесяца", – говорится в сообщении.
Саади уточнил, что пострадавшие получили травмы большей частью из-за паники, возникшей при бегстве людей. Пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь. По словам руководителя штаба, толчки от землетрясения ощущались в административном центре провинции – городе Шираз.
Город Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Калифорнии произошло землетрясение
18 октября, 20:03
 
В миреИранШиразКрасный полумесяц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала