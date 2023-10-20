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ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение - РИА Новости, 20.10.2023
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15:55 20.10.2023 (обновлено: 16:08 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/zayavlenie-1904179646.html
ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение
ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение - РИА Новости, 20.10.2023
ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение
Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Ближнем Востоке отражают ее личную позицию, позицию ЕС озвучивает глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:55
2023-10-20T16:08
в мире
евросоюз
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
израиль
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Ближнем Востоке отражают ее личную позицию, позицию ЕС озвучивает глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по Ближнему Востоку Жозеп Боррель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Позицию ЕС озвучил глава Евросовета и верховный представитель Боррель, она определяется странами ЕС… Все остальное… это личная позиция Урсулы (фон дер Ляйен - ред.), возможно законная, но она не отражает позицию всего ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто из лидеров институтов ЕС отражает позицию всего союза, и как в ЕС могут прокомментировать "полное отсутствие эмпатии" главы ЕК в отношении населения сектора Газа.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта ЕС в своих многочисленных заявлениях поддерживал только Израиль, подчеркивая его право на самооборону, и тем самым оправдывая неизбирательные удары по сектору Газа. Член Еврокомиссии Оливер Вархелли заявил об остановке всей помощи и сотрудничества с Палестиной. Позднее из-за резкой критики такой позиции в странах ЕС и обвинений в двойных стандартах, звучавших из уст представителей европейской общественности и журналистов, в частности, в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еврочиновники несколько смягчили позицию, однако к прекращению огня не призывали. Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и главе Евросовета Шарлю Мишелю пришлось пояснять и на ходу корректировать жесткие заявления ЕК. Вся помощь Палестине была "восстановлена", а Израиль стали призывать к соблюдению международного гуманитарного права.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, израиль, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, шарль мишель, палестина, евросовет
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Израиль, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Палестина, Евросовет
ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение

ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личную позицию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Ближнем Востоке отражают ее личную позицию, позицию ЕС озвучивает глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по Ближнему Востоку Жозеп Боррель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Позицию ЕС озвучил глава Евросовета и верховный представитель Боррель, она определяется странами ЕС… Все остальное… это личная позиция Урсулы (фон дер Ляйен - ред.), возможно законная, но она не отражает позицию всего ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто из лидеров институтов ЕС отражает позицию всего союза, и как в ЕС могут прокомментировать "полное отсутствие эмпатии" главы ЕК в отношении населения сектора Газа.
Сразу после обострения палестино-израильского конфликта ЕС в своих многочисленных заявлениях поддерживал только Израиль, подчеркивая его право на самооборону, и тем самым оправдывая неизбирательные удары по сектору Газа. Член Еврокомиссии Оливер Вархелли заявил об остановке всей помощи и сотрудничества с Палестиной. Позднее из-за резкой критики такой позиции в странах ЕС и обвинений в двойных стандартах, звучавших из уст представителей европейской общественности и журналистов, в частности, в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еврочиновники несколько смягчили позицию, однако к прекращению огня не призывали. Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и главе Евросовета Шарлю Мишелю пришлось пояснять и на ходу корректировать жесткие заявления ЕК. Вся помощь Палестине была "восстановлена", а Израиль стали призывать к соблюдению международного гуманитарного права.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокИзраильУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельШарль МишельПалестинаЕвросовет
 
 
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