https://ria.ru/20231020/zayavlenie-1904179646.html

ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение

ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение - РИА Новости, 20.10.2023

ЕС заявил, что слова главы ЕК по Ближнему Востоку отражают ее личное мнение

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Ближнем Востоке отражают ее личную позицию, позицию ЕС озвучивает глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:55

2023-10-20T15:55

2023-10-20T16:08

в мире

евросоюз

еврокомиссия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

израиль

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Ближнем Востоке отражают ее личную позицию, позицию ЕС озвучивает глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по Ближнему Востоку Жозеп Боррель, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Позицию ЕС озвучил глава Евросовета и верховный представитель Боррель, она определяется странами ЕС… Все остальное… это личная позиция Урсулы (фон дер Ляйен - ред.), возможно законная, но она не отражает позицию всего ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто из лидеров институтов ЕС отражает позицию всего союза, и как в ЕС могут прокомментировать "полное отсутствие эмпатии" главы ЕК в отношении населения сектора Газа.Сразу после обострения палестино-израильского конфликта ЕС в своих многочисленных заявлениях поддерживал только Израиль, подчеркивая его право на самооборону, и тем самым оправдывая неизбирательные удары по сектору Газа. Член Еврокомиссии Оливер Вархелли заявил об остановке всей помощи и сотрудничества с Палестиной. Позднее из-за резкой критики такой позиции в странах ЕС и обвинений в двойных стандартах, звучавших из уст представителей европейской общественности и журналистов, в частности, в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еврочиновники несколько смягчили позицию, однако к прекращению огня не призывали. Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и главе Евросовета Шарлю Мишелю пришлось пояснять и на ходу корректировать жесткие заявления ЕК. Вся помощь Палестине была "восстановлена", а Израиль стали призывать к соблюдению международного гуманитарного права.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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