https://ria.ru/20231020/zarplaty-1903979890.html
Опрос показал, кто в России имеет самые высокие зарплатные ожидания
Опрос показал, кто в России имеет самые высокие зарплатные ожидания - РИА Новости, 20.10.2023
Опрос показал, кто в России имеет самые высокие зарплатные ожидания
Самые высокие зарплатные ожидания в России имеют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – они хотели бы получать 211 тысяч рублей в месяц, свидетельствует... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T04:25
2023-10-20T04:25
2023-10-20T04:25
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в России имеют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – они хотели бы получать 211 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Наиболее высокую зарплату мечты назвали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет — 211 тысяч рублей. Среди женщин самый высокий доход называли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — 183 тысячи рублей", – говорится в документе. При этом подчеркивается серьезная разница в представлениях об идеальном доходе у мужчин и женщин – в 28 тысяч рублей. По данным опроса, наименьший доход обозначили женщины до 24 лет — 140 тысяч рублей, у мужчин эта сумма составила 182 тысячи рублей. По возрастным категориям наибольшие зарплатные ожидания у россиян 25-34 лет, которые хотят зарабатывать 191 тысячу рублей в месяц. Респонденты в возрасте 35-44 лет хотели бы получать зарплату в 179 тысяч рублей. "Интересно, что зарплата мечты не отличается у специалистов в возрасте от 19 до 24 лет, а также старше 45 лет", – уточняется в результатах опроса. Исследование, в котором поучаствовало 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет со всей территории России, проводилось методом интернет-опроса в сентябре 2023 года.
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общество, россия
Опрос показал, кто в России имеет самые высокие зарплатные ожидания
"Работа.ру": мужчины 35-44 лет имеют самые высокие зарплатные ожидания в России
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Самые высокие зарплатные ожидания в России имеют мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – они хотели бы получать 211 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Наиболее высокую зарплату мечты назвали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет — 211 тысяч рублей. Среди женщин самый высокий доход называли респонденты в возрасте от 25 до 34 лет — 183 тысячи рублей", – говорится в документе.
При этом подчеркивается серьезная разница в представлениях об идеальном доходе у мужчин и женщин – в 28 тысяч рублей. По данным опроса, наименьший доход обозначили женщины до 24 лет — 140 тысяч рублей, у мужчин эта сумма составила 182 тысячи рублей.
По возрастным категориям наибольшие зарплатные ожидания у россиян 25-34 лет, которые хотят зарабатывать 191 тысячу рублей в месяц. Респонденты в возрасте 35-44 лет хотели бы получать зарплату в 179 тысяч рублей.
"Интересно, что зарплата мечты не отличается у специалистов в возрасте от 19 до 24 лет, а также старше 45 лет", – уточняется в результатах опроса.
Исследование, в котором поучаствовало 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет со всей территории России, проводилось методом интернет-опроса в сентябре 2023 года.
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