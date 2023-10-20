Байден направит в конгресс экстренный запрос на помощь Украине и Израилю
Байден направит в конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что направляет в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.
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"Завтра мы направим в конгресс срочный бюджетный запрос о финансировании нужд национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину", - сказал Байден в обращении к нации.
Конкретных цифр он не раскрыл, призвав законодателей дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Киеву. Глава Белого дома назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет "приносить дивиденды" будущим поколениям.
По словам Байдена, Вашингтон не хочет, чтобы армия США воевала с российской, он также заверил американцев, что по-прежнему не планирует отправлять американских военнослужащих на Украину.
В свою очередь помощь, которую США оказывают Израилю, как заявил президент, призвана показать его противникам в регионе, что "Израиль сильнее, чем когда-либо", и "не допустить распространения конфликта".
Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, комментируя слова Байдена о "разумной инвестиции", указала, что Вашингтон долго обманывал мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Она подчеркнула, что войны всегда представляли для США "разумную инвестицию", так как проходили не на американской территории, а чужие издержки их никогда не волновали. "Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - констатировала Захарова.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Президент России Владимир Путин ранее назвал обострение палестино-израильского конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке.