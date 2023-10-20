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Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации - РИА Новости, 20.10.2023
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18:47 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/zapret-1904236122.html
Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации
Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации - РИА Новости, 20.10.2023
Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации
Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:47
2023-10-20T18:47
в мире
израиль
палестина
франция
евросоюз
исламский джихад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие соответствующего запрета на общегосударственном уровне, сообщает в пятницу газета Figaro со ссылкой на префектуру. Демонстрации должны были состояться днем в субботу по призыву двух крупных французских общественных объединений в поддержку Палестины. Префектура посчитала, что "учитывая цели (демонстрации - ред.) и природу атак со стороны ХАМАС, а также многочисленность жертв и заложников под угрозой расправы и продолжающиеся ожесточенные столкновения между государством Израиль и ХАМАС, проведение демонстрации само по себе представляло бы нарушение общественного порядка", - цитирует газета текст указа. Власти также отмечают, что организатором одной из акций выступило объединение, которое ранее "выказывало недвусмысленную поддержку действиям организаций, признанных в ЕС террористическими", а именно ХАМАС, палестинская группировка "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины. Префектура усматривает в этом "серьезный риск совершения таких преступных действий как оправдание терроризма, подстрекательство к совершению террористических актов и возбуждение ненависти или дискриминации по национальному или религиозному признаку," приводит Figaro текст документа. За нарушение запрета организаторов могут привлечь к ответственности в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штрафом в 7,5 тысячи евро, говорится в распоряжении. Ранее власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако в среду Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских демонстраций в стране. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
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в мире, израиль, палестина, франция, евросоюз, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Франция, Евросоюз, Исламский джихад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации

Во Франции в городе Лион запретили две пропалестинские демонстрации

© AP Photo / Laurent CiprianiГород Лион
Город Лион - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Город Лион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие соответствующего запрета на общегосударственном уровне, сообщает в пятницу газета Figaro со ссылкой на префектуру.
Демонстрации должны были состояться днем в субботу по призыву двух крупных французских общественных объединений в поддержку Палестины.
Префектура посчитала, что "учитывая цели (демонстрации - ред.) и природу атак со стороны ХАМАС, а также многочисленность жертв и заложников под угрозой расправы и продолжающиеся ожесточенные столкновения между государством Израиль и ХАМАС, проведение демонстрации само по себе представляло бы нарушение общественного порядка", - цитирует газета текст указа.
Власти также отмечают, что организатором одной из акций выступило объединение, которое ранее "выказывало недвусмысленную поддержку действиям организаций, признанных в ЕС террористическими", а именно ХАМАС, палестинская группировка "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины. Префектура усматривает в этом "серьезный риск совершения таких преступных действий как оправдание терроризма, подстрекательство к совершению террористических актов и возбуждение ненависти или дискриминации по национальному или религиозному признаку," приводит Figaro текст документа.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
За нарушение запрета организаторов могут привлечь к ответственности в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штрафом в 7,5 тысячи евро, говорится в распоряжении.
Ранее власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако в среду Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских демонстраций в стране. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаФранцияЕвросоюзИсламский джихадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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