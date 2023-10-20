https://ria.ru/20231020/zapret-1904236122.html

Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации

Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации - РИА Новости, 20.10.2023

Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации

Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:47

2023-10-20T18:47

2023-10-20T18:47

в мире

израиль

палестина

франция

евросоюз

исламский джихад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582476455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41a50668573a34d91cf27c63c8854ebb.jpg

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие соответствующего запрета на общегосударственном уровне, сообщает в пятницу газета Figaro со ссылкой на префектуру. Демонстрации должны были состояться днем в субботу по призыву двух крупных французских общественных объединений в поддержку Палестины. Префектура посчитала, что "учитывая цели (демонстрации - ред.) и природу атак со стороны ХАМАС, а также многочисленность жертв и заложников под угрозой расправы и продолжающиеся ожесточенные столкновения между государством Израиль и ХАМАС, проведение демонстрации само по себе представляло бы нарушение общественного порядка", - цитирует газета текст указа. Власти также отмечают, что организатором одной из акций выступило объединение, которое ранее "выказывало недвусмысленную поддержку действиям организаций, признанных в ЕС террористическими", а именно ХАМАС, палестинская группировка "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины. Префектура усматривает в этом "серьезный риск совершения таких преступных действий как оправдание терроризма, подстрекательство к совершению террористических актов и возбуждение ненависти или дискриминации по национальному или религиозному признаку," приводит Figaro текст документа. За нарушение запрета организаторов могут привлечь к ответственности в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штрафом в 7,5 тысячи евро, говорится в распоряжении. Ранее власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако в среду Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских демонстраций в стране. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

израиль

палестина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, франция, евросоюз, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году