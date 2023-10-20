Во Франции запретили две пропалестинские демонстрации

ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие соответствующего запрета на общегосударственном уровне, сообщает в пятницу газета Figaro со ссылкой на префектуру. Демонстрации должны были состояться днем в субботу по призыву двух крупных французских общественных объединений в поддержку Палестины. Префектура посчитала, что "учитывая цели (демонстрации - ред.) и природу атак со стороны ХАМАС, а также многочисленность жертв и заложников под угрозой расправы и продолжающиеся ожесточенные столкновения между государством Израиль и ХАМАС, проведение демонстрации само по себе представляло бы нарушение общественного порядка", - цитирует газета текст указа. Власти также отмечают, что организатором одной из акций выступило объединение, которое ранее "выказывало недвусмысленную поддержку действиям организаций, признанных в ЕС террористическими", а именно ХАМАС, палестинская группировка "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины. Префектура усматривает в этом "серьезный риск совершения таких преступных действий как оправдание терроризма, подстрекательство к совершению террористических актов и возбуждение ненависти или дискриминации по национальному или религиозному признаку," приводит Figaro текст документа. За нарушение запрета организаторов могут привлечь к ответственности в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штрафом в 7,5 тысячи евро, говорится в распоряжении. Ранее власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако в среду Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских демонстраций в стране. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
ПАРИЖ, 20 окт - РИА Новости. Власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие соответствующего запрета на общегосударственном уровне, сообщает в пятницу газета Figaro со ссылкой на префектуру.
Демонстрации должны были состояться днем в субботу по призыву двух крупных французских общественных объединений в поддержку Палестины.
Префектура посчитала, что "учитывая цели (демонстрации - ред.) и природу атак со стороны ХАМАС, а также многочисленность жертв и заложников под угрозой расправы и продолжающиеся ожесточенные столкновения между государством Израиль и ХАМАС, проведение демонстрации само по себе представляло бы нарушение общественного порядка", - цитирует газета текст указа.
Власти также отмечают, что организатором одной из акций выступило объединение, которое ранее "выказывало недвусмысленную поддержку действиям организаций, признанных в ЕС террористическими", а именно ХАМАС, палестинская группировка "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины. Префектура усматривает в этом "серьезный риск совершения таких преступных действий как оправдание терроризма, подстрекательство к совершению террористических актов и возбуждение ненависти или дискриминации по национальному или религиозному признаку," приводит Figaro текст документа.
За нарушение запрета организаторов могут привлечь к ответственности в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штрафом в 7,5 тысячи евро, говорится в распоряжении.
Ранее власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако в среду Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских демонстраций в стране. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
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