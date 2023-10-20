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Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье откроет зимний туристический сезон

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье откроет зимний туристический сезон - РИА Новости, 20.10.2023

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье откроет зимний туристический сезон

Руководство Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья готовится к запуску зимнего туристического сезона, в том числе разрабатывает рождественский тур,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T04:20

2023-10-20T04:20

2023-10-20T10:44

туризм

светлана сутырина

ульяна ледок

сихотэ-алинский заповедник

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Руководство Сихотэ-Алинского заповедника на севере Приморья готовится к запуску зимнего туристического сезона, в том числе разрабатывает рождественский тур, включающий экологический маршрут в местах обитания амурских тигров и подледную рыбалку, рассказали РИА Новости в учреждении. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Сейчас здесь для туристов действуют несколько экомаршрутов, экскурсии на которых в основном проводят в теплый сезон – с мая по конец октября. Но осенью прошлого года в заповеднике открыли "Тропу тигров" для зимнего посещения, она проходит в урочище Ясная в центральной части заповедника. "Мы поняли, что нам необходимо расширить границы туристического сезона, что нам очень не хватает зимнего туризма. Вообще это беда всех территорий, где туризм сезонный. Поэтому мы работаем в этом направлении. В прошлом году мы открыли одну из троп для зимнего посещения – "Тропу тигров" - и поняли, что это пользуется большим спросом. Туристы с большим восторгом проходят по тропе, видят следы животных, узнают много нового для себя. Это действительно интересно – следы ты читаешь, как книгу: вот заяц пробежал, вот мышка залезла в норку. Это очень притягательно", - отметила директор заповедника Светлана Сутырина. Она рассказала РИА Новости, что в прошлом году тропу на маршруте накатали на снегоходе, чтобы гости могли идти здесь без лыж и снегоступов, когда буранник застынет. "Было комфортно ходить и наблюдать следы жизнедеятельности животных, в первую очередь, следы, которые оставляют животные. Посетителям очень понравилось. Это познавательно, и это то, что ты не увидишь в бесснежное время года. Мы поняли, что это одна из точек роста, где мы можем развиваться", - отметила собеседница агентства. В этом году тропу на маршруте снова планируется накатать на снегоходе. "Шанс увидеть диких зверей зимой на "Тропе тигров" больше, чем на побережье, потому что здесь лес не такой открытый, как дубняки, поэтому если есть прочищенные тропы, тем более накатанные на снегоходе, животные будут их использовать. С этой точки зрения шанс встретить зверя больше", - рассказала Сутырина. Длина экотропы по берегам реки Ясная составляет 4,8 километра. Директор заповедника отмечает, что зимой водоем полностью замерзает, и туристов особенно привлекает голубой лед реки. Кроме того, на маршруте есть меточные деревья, которые дикие животные используют для "общения", оставляя там свои запаховые метки. Напротив таких "почтовых ящиков" ученые ставят фотоловушки, чтобы следить за жизнью зверей. Туристы же могут прямо во время экскурсии посмотреть записи с камер и увидеть, какие животные прошли здесь до них. У одного из таких деревьев на днях отметился крупный тигр, который по какой-то причине измазался в грязи. На кадрах хищник обнюхивает ствол и мимоходом оставляет на нем свою метку. "Где-то очень знатно повалялся, давно таких грязных не видела", - отмечает Сутырина. Готовясь к зимнему сезону, сотрудники заповедника добавили на тропе новые площадки, рассказала РИА Новости заместитель директора по развитию Сихотэ-Алинского заповедника Ульяна Ледок. "Мы проработали тропу, она готова. Туристы узнают про возраст деревьев, посмотрят на кедровый "детский сад". Также они увидят "гнездовье" медведей, но спойлерить не будем", - говорит Ледок. Посещение "Тропы тигров" предусмотрено и в рамках будущего рождественского тура на охраняемую территорию. Как показывает практика, на зимних каникулах ближайший к заповеднику поселок Терней посещает много отдыхающих, отмечает Сутырина. "Сейчас продумываем рождественский тур, чтобы сюда на праздники можно было приехать, провести здесь несколько дней, поучаствовать в мастер-классах, чтобы создать себе рождественское настроение, прогуляться по тропам, в черте Тернея поучаствовать в традиционном подледном лове корюшки. Думаю, что это будет интересно и востребовано. В новогодние каникулы было много посетителей в музее заповедника, много посетителей на наших кинопоказах в визит-центре в Тернее. Мы поняли, что люди сюда едут, несмотря на то что это далеко", - говорит Сутырина. Ледок добавляет, что в рамках тура планируется проводить кулинарные мастер-классы: уже есть договоренность с местной пекарней. Также гости смогут посетить мастер-класс по лепке из глины и своими руками создать тигра или магнитик-слепок его лапы. "Планируем сделать уютное, наполненное деталями туристическое предложение. Программа почти готова", - уточняет замдиректора. Руководство заповедника также рассчитывает, что в этом году будет завершено благоустройство и ремонт кордона в урочище Благодатное. Сейчас строение постройки 60-х годов прошлого века требует капремонта и пока не может принимать туристов в холодное время года. После реконструкции зимой здесь смогут разместиться 10 человек. "Туризм в зимнее время для нас - это пока неизведанный опыт, и очень не хватает мероприятий, маршрутов в зимнее время. Мы планируем это направление развивать, также планируем водить экскурсии, возможно, и на других тропах", - говорит директор заповедника.

https://ria.ru/20230725/irbisy-1886251607.html

https://ria.ru/20230627/tigr-1880614994.html

https://ria.ru/20231011/karta-1901988080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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светлана сутырина, ульяна ледок, сихотэ-алинский заповедник, новости - туризм