Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 20.10.2023 (обновлено: 09:45 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/zalozhniki-1903998188.html
Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС
Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС - РИА Новости, 20.10.2023
Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, чьи граждане находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, и призвал оказать... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:27
2023-10-20T09:45
в мире
мид израиля‎
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755c2a53c3a849105bfca5a492d68033.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, чьи граждане находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, и призвал оказать международное давление на группировку с целью их освобождения, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля."Преступления ХАМАС непростительны. Похищение гражданских лиц, включая младенцев, детей, женщин и людей, переживших Холокост, противоречит всем международным законам и всем человеческим нормам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы освободить похищенных, независимо от их гражданства. В сотрудничестве с другими странами, граждане которых пропали без вести, мы сможем оказать существенное международное давление на ... ХАМАС с целью возвращения всех похищенных", - заявил Коэн иностранным дипломатам.Израильский министр также озвучил требование к международным организациям и Международному Комитету Красного Креста посетить похищенных и проверить их состояние и условия содержания.На встрече, по данным МИД, присутствовали послы и дипломаты из России, Танзании, Румынии, Португалии, Перу, Сербии, Колумбии, Австрии, Эфиопии, Аргентины, Филиппин, Грузии, Шри-Ланки, Франции, Мексики, Дании, Венгрии, Италии, Таиланда, Канады, Нидерландов, Польши и Евросоюза.По последним озвученным израильской стороной данным, в плену у ХАМАС находится 203 заложника, среди которых граждане различных стран.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b8db49eb357162a4021d1902968b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид израиля‎, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, МИД Израиля‎, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, чьих граждан захватило ХАМАС

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, чьи граждане находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, и призвал оказать международное давление на группировку с целью их освобождения, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля.
"Преступления ХАМАС непростительны. Похищение гражданских лиц, включая младенцев, детей, женщин и людей, переживших Холокост, противоречит всем международным законам и всем человеческим нормам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы освободить похищенных, независимо от их гражданства. В сотрудничестве с другими странами, граждане которых пропали без вести, мы сможем оказать существенное международное давление на ... ХАМАС с целью возвращения всех похищенных", - заявил Коэн иностранным дипломатам.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
08:00
Израильский министр также озвучил требование к международным организациям и Международному Комитету Красного Креста посетить похищенных и проверить их состояние и условия содержания.
На встрече, по данным МИД, присутствовали послы и дипломаты из России, Танзании, Румынии, Португалии, Перу, Сербии, Колумбии, Австрии, Эфиопии, Аргентины, Филиппин, Грузии, Шри-Ланки, Франции, Мексики, Дании, Венгрии, Италии, Таиланда, Канады, Нидерландов, Польши и Евросоюза.
По последним озвученным израильской стороной данным, в плену у ХАМАС находится 203 заложника, среди которых граждане различных стран.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Израильские уроки для России
17 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреМИД Израиля‎ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала