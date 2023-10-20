https://ria.ru/20231020/zalozhniki-1903998188.html

Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС

Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС - РИА Новости, 20.10.2023

Глава МИД Израиля встретился с послами стран, чьих граждан захватило ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, чьи граждане находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, и призвал оказать... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:27

2023-10-20T09:27

2023-10-20T09:45

в мире

мид израиля‎

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу с послами 22 государств, чьи граждане находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, и призвал оказать международное давление на группировку с целью их освобождения, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля."Преступления ХАМАС непростительны. Похищение гражданских лиц, включая младенцев, детей, женщин и людей, переживших Холокост, противоречит всем международным законам и всем человеческим нормам. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы освободить похищенных, независимо от их гражданства. В сотрудничестве с другими странами, граждане которых пропали без вести, мы сможем оказать существенное международное давление на ... ХАМАС с целью возвращения всех похищенных", - заявил Коэн иностранным дипломатам.Израильский министр также озвучил требование к международным организациям и Международному Комитету Красного Креста посетить похищенных и проверить их состояние и условия содержания.На встрече, по данным МИД, присутствовали послы и дипломаты из России, Танзании, Румынии, Португалии, Перу, Сербии, Колумбии, Австрии, Эфиопии, Аргентины, Филиппин, Грузии, Шри-Ланки, Франции, Мексики, Дании, Венгрии, Италии, Таиланда, Канады, Нидерландов, Польши и Евросоюза.По последним озвученным израильской стороной данным, в плену у ХАМАС находится 203 заложника, среди которых граждане различных стран.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мид израиля‎, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году