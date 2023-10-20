https://ria.ru/20231020/zakon-1904025598.html

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда - РИА Новости, 20.10.2023

Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) включен в повестку заседания Совфеда на 25 октября, сообщил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:37

2023-10-20T10:37

2023-10-20T11:07

политика

совет федерации рф

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) включен в повестку заседания Совфеда на 25 октября, сообщил Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.Константин Косачев подтвердил, что "в Совет Федерации поступил принятый федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ". "Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября", - заявил политик.Госдума уже поддержала документ.Ранее первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что комитет обсудит закон на заседании в понедельник. Он полагает, что сенаторы поддержат отзыв ратификации ДВЗЯИ.Закон предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. -0-

https://ria.ru/20231018/dvzyai-1903567924.html

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политика, совет федерации рф, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), россия, общество, сша, нью-йорк (город), владимир джабаров, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, константин косачев