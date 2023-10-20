https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

"Киев подыграл Путину". Что стоит за принятием закона о запрете УПЦ

"Киев подыграл Путину". Что стоит за принятием закона о запрете УПЦ - РИА Новости, 20.10.2023

"Киев подыграл Путину". Что стоит за принятием закона о запрете УПЦ

Верховная рада приняла законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Документ лежал на полке с начала года, и в нужный момент его... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:00

2023-10-20T08:06

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Сергей Андреев. Верховная рада приняла законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Документ лежал на полке с начала года, и в нужный момент его достали. О причинах и последствиях этого шага — в материале РИА Новости.Брань духовнаяМинувшую воскресную службу лидер Православной церкви Украины Епифаний Думенко провел в хорошем настроении. Проповедь посвятил "скорой победе" — на духовном поле."Но не может быть тело украинским, а душа российской!" — внезапно произнес он.Речь о конкурирующей структуре — УПЦ, которая, в отличие от ПЦУ, признана всеми единоверцами. Это крупнейшая в стране религиозная организация с более чем 12 тысячами храмов и несколькими миллионами верующих. У Думенко — куда меньше.Но раскольник высказался оптимистично: "Все православные будут в нашей большой семье, хочет кто-то этого или нет, верит ли в это, но так будет".Его убежденность имела под собой основания: все ждали пленарного заседания Верховной рады в четверг. Главный вопрос — рассмотрение законопроекта № 8371.Этот документ внесли еще 19 января. Суть проста: запретить УПЦ, поскольку она "аффилирована с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора". Речь идет о Русской православной церкви Московского патриархата.Надо отметить, что весь прошлый год нардепы предлагали аналогичные новеллы. Но, как правило, дальше профильных комитетов документы не продвигались. Хотя ради всех четырех проектов затевались масштабные информационные кампании.Однако довольно быстро шумиха стихала, скорее всего, по команде офиса президента. Казалось бы, и теперь все должно идти по стандартному сценарию, обкатанному еще во времена правления Петра Порошенко: в 2017-м власти несколько раз продвигали закон о запрете УПЦ, а за день или два до заседания нардепов отменяли его рассмотрение. Все для того, чтобы надавить на каноническую структуру. Но у Зеленского пошли дальше.Брань судебнаяУ принятого законопроекта № 8371 другой статус. Его вносили в парламент не депутаты, а лично премьер Денис Шмыгаль, который до этого в церковный вопрос не вмешивался. Отличаются и формулировки: правительственный документ по тону куда более сдержан.Однако дьявол кроется в деталях. Теперь все отдают на откуп религиоведческой экспертизе. Если найдут связь с "государством-агрессором", то можно запретить любую религиозную организацию.Собственно, это случилось давно. Еще 2 февраля государственная служба по этнополитике и свободе совести при кабмине обнародовала результаты проверки устава УПЦ и заявила о ее канонической зависимости от РПЦ.Церковный Киев с этим не согласился — напомнил, что еще 27 мая прошлого года разорвал общение с "церковью-матерью", юридически зафиксировав самостоятельность. И заметил, что члены экспертной комиссии "заведомо предвзято" относились к их структуре.Возмущены и независимые исследователи. "Доклад комиссии имеет существенные недостатки как в методологическом, так и в фактическом отношении. Она принимает во внимание факты, которые говорят в пользу определенного результата, и игнорирует другие. <…> Например, рассматривает документы 1990-го (когда УПЦ приобрела статус автономии в составе РПЦ), но игнорирует новый, действующий теперь устав. Такой подход нелогичен", — подчеркнул профессор Мюнстерского университета, католический богослов Томас Бремер.Поэтому результаты экспертизы теперь оспаривают в суде. По мнению юристов, таким же способом можно отсрочить и вступление в силу принятого закона о запрете церкви."Это ведь не одномоментное действие. Потому что нужно доказать связь с Москвой. Есть еще апелляция. Поэтому этот механизм (ликвидации УПЦ де-юре. — Прим. ред.), на мой взгляд, вообще нереализуем", — считает украинский правозащитник Олег Денисов.Брань народнаяВ УПЦ тоже сослались на право, назвав принятый документ неконституционным и противоречащим европейским законам. На днях аналогично высказался Всемирный совет церквей.Офис президента молчит, хотя именно там инициировали законопроект. Дело в том, что Шмыгаль внес новеллу по указанию Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с Зеленским. Тот публично заговорил на церковную тему осенью, когда по стране прокатилась волна обысков. Начали с Киево-Печерской лавры и влиятельных епископов. Одного из них — митрополита Тульчинского Ионафана (Елецких) — арестовали. А к концу года нескольких архиереев лишили гражданства и имущества якобы за "за продвижение идей русского мира".Столь масштабная кампания возмутила как паству, так и ее представителей в парламенте. Голосование за проект № 8371 вызвало ожесточенные споры: выступавшим в защиту церкви большинство нардепов кричали "Ганьба!" ("Позор!"), а спикер отключал микрофон. Один из избранников, бывший член "Слуги народа" Артем Дмитрук, и вовсе устроил стычку с Игорем Гузем из партии "За будущее"."Это выгодно Путину, <…> выгодно экс-президенту Петру Порошенко, выгодно ПЦУ. Но я не понимаю, что полезного для нашего государства даст законопроект, — позже высказался Дмитрук. — Так кого мы хотим запретить? Наших же граждан, принадлежащих к этой церкви? Как воспримут это наши многочисленные прихожане, которые воюют на фронте?"Однако возмущение будут купировать, причем, как считает религиовед Роман Лункин, довольно простым способом: объявят недовольных пособниками Москвы."Это поможет, по сути, назвать предателями часть русских и украинцев — прихожан УПЦ на новых территориях, — рассуждает эксперт в беседе с РИА Новости. — Верховная рада таким образом сама отрезала от Украины часть земли и людей".Все это может привести к большому расколу в обществе, чего власти, видимо, боятся. Поэтому скандальный законопроект пока приняли лишь в первом чтении. Вполне вероятно, что его, как и предыдущие, отправят пылиться на полку. Но давление на каноническую Украинскую православную церковь вряд ли ослабят.

https://ria.ru/20231012/kiev-1902093689.html

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