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Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 20.10.2023 (обновлено: 18:43 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/zagradotryad-1904222737.html
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр - РИА Новости, 20.10.2023
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр
Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:02
2023-10-20T18:43
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.&quot;Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр. Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить&quot;, — написал глава региона.По его словам, простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо."За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы", — заявил Сальдо.Губернатор добавил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" продолжают десятками уничтожать украинских военных на левом и правом берегах Днепра. Как отметил Сальдо в минувшую среду, российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Вооруженные силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника в районе сел Подстепное и Пойма.Минобороны уточнило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что в течение недели ВСУ предприняли несколько неудачных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В итоге Киев потерял на Херсонском направлении до 345 военных и множество единиц техники.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр

Сальдо: заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам за отказ форсировать Днепр

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр. Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить", — написал глава региона.

По его словам, простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо.
"За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы", — заявил Сальдо.
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2 октября, 12:04
Губернатор добавил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" продолжают десятками уничтожать украинских военных на левом и правом берегах Днепра.
Как отметил Сальдо в минувшую среду, российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Вооруженные силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника в районе сел Подстепное и Пойма.
Минобороны уточнило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что в течение недели ВСУ предприняли несколько неудачных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В итоге Киев потерял на Херсонском направлении до 345 военных и множество единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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