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Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр - РИА Новости, 20.10.2023
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр
Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:02
2023-10-20T18:02
2023-10-20T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр. Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить", — написал глава региона.По его словам, простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо."За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы", — заявил Сальдо.Губернатор добавил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" продолжают десятками уничтожать украинских военных на левом и правом берегах Днепра. Как отметил Сальдо в минувшую среду, российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Вооруженные силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника в районе сел Подстепное и Пойма.Минобороны уточнило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что в течение недели ВСУ предприняли несколько неудачных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В итоге Киев потерял на Херсонском направлении до 345 военных и множество единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр
Сальдо: заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам за отказ форсировать Днепр
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости.
Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале
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"Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр. Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить", — написал глава региона.
По его словам, простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо.
"За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы", — заявил Сальдо.
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Губернатор добавил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" продолжают десятками уничтожать украинских военных на левом и правом берегах Днепра.
Как отметил Сальдо в минувшую среду, российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Вооруженные силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника в районе сел Подстепное и Пойма.
Минобороны уточнило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что в течение недели ВСУ предприняли несколько неудачных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В итоге Киев
потерял на Херсонском направлении до 345 военных и множество единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине