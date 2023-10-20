https://ria.ru/20231020/zagradotryad-1904222737.html

Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр

Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр - РИА Новости, 20.10.2023

Заградотряд ВСУ расстрелял солдат, отказавшихся форсировать Днепр

Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:02

2023-10-20T18:02

2023-10-20T18:43

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости. Заградотряд ВСУ открыл огонь по солдатам, которые отказались форсировать Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня на правобережье в районе сел Ивановка и Новотягинка заградотряд из Национальной гвардии и иностранных наемников расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр. Наши военные сбросили на противника листовки с предложением сдаться. Украинские солдаты, для вас это единственный способ выжить", — написал глава региона.По его словам, простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо."За их спинами прячутся наемники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы", — заявил Сальдо.Губернатор добавил, что бойцы российской группировки войск "Днепр" продолжают десятками уничтожать украинских военных на левом и правом берегах Днепра. Как отметил Сальдо в минувшую среду, российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Вооруженные силы пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп противника в районе сел Подстепное и Пойма.Минобороны уточнило в сегодняшней сводке о ходе спецоперации, что в течение недели ВСУ предприняли несколько неудачных попыток захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В итоге Киев потерял на Херсонском направлении до 345 военных и множество единиц техники.

https://ria.ru/20231002/pushilin-1899901339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, киев