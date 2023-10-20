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В МИД России осудили посещение японскими политиками храма Ясукуни

В МИД России осудили посещение японскими политиками храма Ясукуни - РИА Новости, 20.10.2023

В МИД России осудили посещение японскими политиками храма Ясукуни

Москва решительно осуждает посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:40

2023-10-20T17:40

2023-10-20T17:41

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва решительно осуждает посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр по вопросам восстановления Кэнъя Акиба, бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми и экс-министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда посетили храм Ясукуни по случаю годовщины выхода Японии из Второй мировой войны 15 августа 1945 года. На прошлой неделе храм посетил новый министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Премьер-министр Японии Фумио Кисида воздержался от визита в храм, но направил туда ритуальное подношение. "Решительно осуждаем данную акцию. Она в очередной раз наглядно демонстрирует деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию и кровопролитие, развязанные Японией в ходе варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. "Японии следует раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц собственной истории и отказаться от опасных планов ремилитаризации, однажды уже закончившихся для страны национальной катастрофой", - указали в ведомстве. Ранее Китай сделал Японии представление в связи с посещением рядом японских чиновников храма Ясукуни, который в некоторых странах Азии, в том числе в КНР, ассоциируется с японским милитаризмом, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html

https://ria.ru/20231017/eksport-1903227569.html

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в мире, япония, китай, москва, мария захарова, коити хагиуда, ясутоси нисимура